Кулеба – про резолюцію ЄП: Росія має згорнути агресію проти України і припинити морську блокаду

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вітає заклик запровадити постійний моніторинг навігації у Керченській протоці.

Як повідомляв Укрінформ, про це він написав у Твітері, коментуючи прийняття резолюції Європарламенту.

«Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія має згорнути агресію проти України. Незаконна блокада у Чорному та Азовському морях має бути завершена. Україна вітає заклик запровадити постійний моніторинг навігації у Керченській протоці», - наголосив Кулеба.

Саме до цих сигналів закликала Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії: нафтове/газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів. Україна також вітає заклик зупинити будівництво Північного потоку 2, проєкти Росатому в Європі 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2021

Він нагадав, що саме до цих сигналів закликала Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії.

«Нафтове/газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів. Україна також вітає заклик зупинити будівництво Північного потоку 2, проєкти Росатому в Європі», - підкреслив міністр.

Як йдеться у Фейсбуці МЗС України, сигнали Європарламенту є чіткими та однозначними:

ЄС непохитний у підтримці територіальної цілісності України, невизнанні анексії Криму та продовженні санкцій проти РФ;

російські посадовці, винні у порушені прав людини та військових злочинах на окупованих територіях України, будуть притягнуті до міжнародної кримінальної відповідальності;

нарощення Росією військових сил на кордоні з Україною та на окупованих територіях загрожує стабільності, безпеці та миру в Європі;

Україна має отримати військову допомогу та зброю для захисту своєї території;

Росія має дотримуватись Конвенції ООН з морського права та припинити блокаду територіальних вод України у Чорному морі та Керченській протоці;

Росія має повернутися до дотримання режиму припинення вогню на сході України та виконувати Мінські домовленості.

Як повідомлялось, 29 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, рекомендуючи ЄС бути готовим змусити РФ заплатити високу ціну в разі вторгнення до України. У резолюції перерахована низка заходів, які запровадять в разі вторгнення, в тому числі відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT та замороження активів олігархів, близьких до Кремля.