Рада сьогодні продовжить розгляд поправок до «земельного» законопроєкту

У Верховній Раді в середу, 28 квітня, продовжиться розгляд поправок до законопроєкту щодо дерегуляції у сфері земельних відносин.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.

Так, на засіданні народні депутати розглядатимуть поправки до законопроєкту №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

До порядку денного також включено розгляд у другому читанні проєкту закону №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".

Депутати планують розглянути у другому читанні й законопроєкти №3573 "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги ", №4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Окрім цього, парламентарії мають намір розглянути в першому читанні законопроєкти №4185 "Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді", №5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті", №4284 "Про дерадянізацію законодавства України" та №5122, №5122-1, №5122-2 "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям".

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Як повідомлялося, станам на 27 квітня народні депутати розглянули 2884 поправки із 3128 до законопроєкту № 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

У Верховній Раді з 16 березня триває розгляд поправок до відповідного проєкту закону. Таким чином, депутати не можуть переходити до інших питань на чергових засіданнях, не завершивши розгляд цього законопроєкту.