Рада сьогодні продовжить розгляд поправок до «земельного» законопроєкту
Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.
Так, на засіданні народні депутати розглядатимуть поправки до законопроєкту №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".
До порядку денного також включено розгляд у другому читанні проєкту закону №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".
Депутати планують розглянути у другому читанні й законопроєкти №3573 "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги ", №4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".
Окрім цього, парламентарії мають намір розглянути в першому читанні законопроєкти №4185 "Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді", №5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті", №4284 "Про дерадянізацію законодавства України" та №5122, №5122-1, №5122-2 "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям".
Як повідомлялося, станам на 27 квітня народні депутати розглянули 2884 поправки із 3128 до законопроєкту № 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".
У Верховній Раді з 16 березня триває розгляд поправок до відповідного проєкту закону. Таким чином, депутати не можуть переходити до інших питань на чергових засіданнях, не завершивши розгляд цього законопроєкту.