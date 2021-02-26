За порушення закону будь-який телеканал терміново потрапить під санкції - РНБО

Будь-який телеканал, який порушує українське законодавство, опиниться під санкціями.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо новий або старий канал буде порушувати українське законодавство та якщо він буде працювати на користь іноземної держави, він терміново буде потрапляти під санкції апарату РНБО для заслуховування на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Такого свавілля, яке було до певного часу, не буде", - сказав Данілов, коментуючи інформацію про початок мовлення телеканалу "Перший незалежний", який запустили працівники закритих раніше каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Секретар РНБО запевнив, що розгляд питання щодо працевлаштування журналістів цих трьох каналів "ще попереду".

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти народного депутата Тараса Козака (ОПЗЖ) та телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів.

23 лютого міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко поінформував, що "Медіахолдинг "Новини", до якого входять телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne, створив товариство з обмеженою відповідальністю під такою ж назвою. Він зазначив, що зареєстровано це ТОВ 18 лютого.