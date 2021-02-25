Новий медіахолдинг з каналами Медведчука ще не звертався за ліцензією - Нацрада

Мін'юст зареєстрував заборонену «трійку» телеканалів Медведчука як «Медіахолдинг «Новини», але по ліцензію на мовлення той до Нацради ще не звертався.

Про це повідомили на запит Укрінформу у пресслужбі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

У пресслужбі зазначили, що державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи (стаття 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»), і підтвердили, що ТОВ «Медіахолдинг «Новини» зареєстровано 18.02.2021 року у Міністерстві юстиції під ідентифікаційним кодом юридичної особи 44090465.

«Створена юридична особа ТОВ «Медіахолдинг «Новини» може звернутися до Національної ради із заявою про видачу ліцензії на мовлення, подана заява має відповідати всім вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та супроводжуватися відповідними документами», - повідомили в Нацраді.

Водночас зауважили, що Національна рада може відмовити у видачі ліцензії заявнику, якщо документи не відповідатимуть всім нормам закону (статті 30 цього закону). А також зазначили, що ліцензії на мовлення, що пов’язане з використанням радіочастотного ресурсу, а також мовлення на вільних каналах багатоканальних мереж видаються за результатами відкритих конкурсів.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко поінформував, що «заборонена «трійка Медведчука», що називала себе «Медіахолдинг «Новини» і до якого входять телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne, котрі потрапили під санкції, створив товариство з обмеженою відповідальністю під такою ж назвою. Він зазначив, що зареєстровано це ТОВ 18 лютого - за два тижні після блокування каналів в українському ефірі.

19 лютого РНБО застосувала санкції проти 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб. У списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що санкції щодо цього подружжя - за статтею «фінансування тероризму».