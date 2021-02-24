Нацрада просить анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна»

Анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна» у ОАСК просить Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Про це інформує пресслужба суду, передає Укрінформ.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшли позови від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензії на мовлення для “Телерадіокомпанія “112-ТВ”, логотип - «112 Україна». Як зазначає позивач – ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата у її проведенні, що згідно із законом – підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення», - зазначається у повідомленні.

До ОАСК наразі надійшло три позови, у яких, зокрема, йдеться про призначення у різний період відповідних перевірок.

Читайте також: Кулеба спрогнозував реакцію Кремля на санкції щодо Медведчука і його дружини

ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за цими адмінпозовами.

Як повідомлялося, у вівторок ОАСК повідомляло про те, що Окружний адміністративний суд Києва просять анулювати ліцензію для телеканалу «112 Україна», але у судовій установі не інформували, хто є позивачем у цьому випадку.