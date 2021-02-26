«Відродження» медіапулу Медведчука: наскільки небезпечно і як протидіяти?

Власне, секретів тут майже немає. Важливо лише пам’ятати: це може робитися задля приводу для галасу про «придушення свободи слова»

Замість заборонених РНБОУ телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne з’явився новий інформсуб’єкт на базі регіонального львівського каналу «Перший незалежний», який, найімовірніше, успадкує від попередників редакційну політику з московським душком.

Ще 18 лютого співробітники медіахолдингу «Новини» спершу зареєстрували нову компанію з неоригінальною назвою ТОВ «Медіахолдинг Новини», а 24 лютого ця компанія стала засновником ТОВ «Тайм медіа». Що цікаво, згідно з Єдиним державним реєстром, розмір внеску до статутного фонду каналу становить 375 тисяч гривень, хоча статутний капітал «Медіахолдинг Новини» — 100 гривень.

У Нацраді повідомили, що «Перший незалежний» наразі має чинну супутникову ліцензію, але, у разі зміни власника, її потрібно переоформити: «Поки до нас з цього приводу ніхто не звертався».

«ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ» ТА ЙОГО КОЛИШНІЙ ВЛАСНИК: ЩО ВІДОМО

Засновником та керівником «Тайм медіа» є гендиректор львівського телеканалу НТА та медіахолдингу «Вголос», місцевий депутат з Львівської області, представник ВО «Свобода» Роман Любицький (у минулому також був директором телеканалу ZIK. - Ред).

Напередодні він заявив, що не мав жодного стосунку до продажу свого дітища «журналістам Медведчука» або ТОВ «Медіахолдинг Новини». «Доручення на продаж каналу «Перший незалежний» я дав торік і ще вчора не знав, кому саме продали канал. Переєстрація відбувалася в Києві, я не був присутній на ній – і мого підпису на документах нема, оскільки мав право підписати документи юрист», – переконує Любицький.

Утім, схоже, для однопартійців та колег «по цеху» таке пояснення від Любицького прозвучало не зовсім переконливо.

25 лютого Львівська міська організація ВО «Свобода» заявила про виключення Любицького з лав партії: «Запевняємо виборців, що його мандат депутата місцевої ради буде складено. Заява про дострокове припинення депутатських повноважень під №420 від 24.02.2021р. вже зареєстрована в організаційно-методичному відділі Львівської районної ради і буде проголосована на найближчому пленарному засіданні».

Того ж дня із заявою виступив колектив телеканалу НТА: «Ця інформація (про продаж телеканалу «Перший незалежний», - Ред) стала для нас повною несподіванкою. Вважаємо неприпустимою будь-яку співпрацю зі структурами, які діють для інтересів країни-агресорки Росії. Вимагаємо від власників ПП «НТА - НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО» негайної реакції та відсторонення Романа Любицького від обійманої посади», - сказано в тексті.

26 лютого стало відомо, що власники «НТА» таки ухвалили рішення про звільнення Любицького з посади директора телеканалу.

В коментарі Укрінформу медіаексперт Отар Довженко розповів, що Роман Любицький був номінальним, підставним власником. «Це просто львівський менеджер, на якого оформлювали різні медіаактиви. Зокрема, це робило середовище Дмитра Добродомова і його партії «Народний контроль»: Андрій Мисик і Андрій Кісера, львівські бізнесмени-політики. Крім цього «Першого незалежного», вони запускали також канал Ukrlive, теж, імовірно, на продаж. У Добродомова є також 4 канал, який він нещодавно легалізував», - каже Довженко.

Отар Довженко

За його словами, усе це карликові мовники організовані як «інформаційні канали на мінімалках», але вони мають супутникові ліцензії. «Думаю, це чистий бізнес — створення і вирощування «розсади» каналів. Ідеології тут нема, тому Романа Любицького, який стверджує, що не знає, кому продали канал від його імені, нема за що хейтити», - зазначив медіаексперт.

На наше запитання, який саме контент був у супутниковому ефірі цього «незалежного», Отар Довженко відповів: «Чесно, навіть не знаю. Здається, якась заглушка-наповнювач. Про ексклюзивний журналістський контент там не йшлося (Див. відео нижче). Про аудиторію теж. Зрештою, мовлення на супутник ще не значить, що канал хтось дивиться».

На переконання експерта, щоб довести новостворений канал до рівня хоча б одного з закритої трійки (1-2 відсотки частки), потрібно буде багато часу і дуже багато грошей. «Ці канали росли до такого рівня роками. Думаю, що відновити медійний вплив Медведчуку не вдасться — це радше схоже на спробу продемонструвати новий виток «репресій проти свободи слова», коли влада заблокує розвиток цього нового «незалежного» медіа, заснованого сотнею проросійських пропагандистів уже без формального зв’язку з Тарасом Козаком чи з самим Медведчуком», - вважає Довженко.

МЕДІАБІЗНЕС – ЗАНЯТТЯ ДОРОГЕ. АЛЕ ЗВІДКИ ГРОШІ?

За словами медіаексперта Олександра Глущенко, навіть якщо взяти до уваги, що новоствореній ТОВці Медведчука «безкоштовно» дісталося обладнання, студія, комунальні витрати сплачені на рік вперед, припустити, що журналісти працюватимуть безкоштовно, існує один напрямок операційних витрат, який вимагає щомісячних вливань - це дистрибуція. Інакше навіщо «творцям» телеканал, який бачитимуть тільки вони?

Експерт каже, що потрапити до складу телеканалів Т2 і стати всеукраїнським телеканалом шансів немає. «У загальнонаціональні мультиплекси конкурс не передбачається, в регіональні - також шанси пробитися малі, ну, бо це ж не регіональний канал», - додав він.

По суті, у «журналістів Медведчука» з їх «Першим незалежним» є два шляхи, і не дешеві.

Перший шлях – це супутник. Для початку необхідно переоформити ліцензію Нацради (у регулятора повідомили, що цей телеканал має чинну ліцензію на супутник, утім, в разі зміни власності, її потрібно переоформлювати, - Ред.), укласти договір з оператором супутника, оплатити оренду ємності, підйом на супутник… Ціна питання – 10-20 тисяч доларів (280 – 550 тис. грн) на місяць в залежності від вибору борту і формату мовлення SD або HD.

Олександр Глущенко

«Перше найскладніше завдання – про телеканал повинні дізнатися. Навіть якщо «сісти» на частоту, де до цього віщав якийсь канал з його PID-ами, і з'явитися в списку каналів супутникового приймача, має пройти час, як правило, - це близько року, поки аудиторія дізнається про канал, налаштує необхідну частоту або оновить список каналів. Але це не дає гарантій, що телеканал дивитимуться. А якщо це телеканал-пустишка, що віщає і не привертає до себе уваги контентом - складність завдання не змінюється», - стверджує Глущенко.

Другий шлях – це кабельні оператори, IPTV/OTT платформи. За вхід до складу програмної послуги, або, простіше кажучи, за присутність у списку програм операторів ТБ в Україні, «партійні», «релігійні» телеканали і телемагазини - платять. «Вартість покриття кабельників за умови, що канал не викликає антагонізму в учасників ринку - близько 1 млн грн. на місяць», - каже експерт.

Загалом на дистрибуцію – супутник + IPTV + кабельний оператор – «Медіахолдингу Новини» потрібно буде викладати до 2 млн гривень щомісяця.

«Питаєте, звідки гроші? А звідти, звідки й раніше. Згадайте, хто був власником трьох заблокованих телеканалів? Де-факто – Медведчук, де-юре – Козак. Так і зараз знайдуть якогось «Фунта» (зіцголова Фунт – герой «Золотого теляти» Ільфа і Петрова. Редю), який виступатиме спонсором. І все», - стверджує Олександр Глущенко.

Подібним чином висловився Отар Довженко: «Гроші ясно чиї. Але, ймовірно, цього разу вони трохи краще поховають кінці, аби правоохоронцям було не так легко побачити зв’язок із Медведчуком і його оточенням, а через них із Кремлем. Боюся коментувати питання відстеження грошей, але, здається, вони мали би сплатити податки, а угода не може бути цілком таємною, тобто щось про цю угоду держава таки знає. Чи можна довести, що гроші взяті з російської тумбочки? Сумніваюсь».

І – КЛЮЧОВЕ ЗАПИТАННЯ: ЯКІ Є ВАРІАНТИ ПРОТИДІЇ

Медіаексперт, політтехнолог Дмитро Бачевський вважає, що просто купити канал – ще не означає отримати можливості для мовлення на всю Україну. Для цього потрібно ще й підтвердити ліцензію та забезпечити безперебійне функціонування інфраструктури телеканалу та фонд заробітної плати.

Дмитро Бачевський

«В умовах, коли на Медведчука та Козака накладені санкції, для купівлі та фінансування телеканалу знадобляться підставні особи. Правоохоронні структури мають можливість перекрити канали фінансування, перевірити джерела коштів в осіб, які будуть купувати та фінансувати телеканал, та вжити проти них необхідних правових заходів», - коментує експерт.

Крім того, продовжує він, при поданні документів на отримання ліцензії у Нацраду, заявники мають вказати кінцевих бенефіціарних власників, їх декларації про майно і доходи та безліч інших документів, які мають бути ретельно перевірені і, у випадку виявлення порушень, Нацрада повинна відмовити у видачі ліцензії.

Нарешті, якщо всі попередні заходи не спрацюють… «РНБО на підставі даних від СБУ про те, що за допомогою «Першого незалежного» відбувається реінкарнація закритих телеканалів, що створює загрозу національній безпеці України, може прийняти рішення про впровадження санкцій проти нових власників телеканалу та не допустити його мовлення», - наголосив Бачевський.

Максим Дворовий

Таку ж думку висловив медіа-юрист Максим Дворовий: «Коло підстав для відмови у переоформленні ліцензії є дуже вузьким. Фактично, Нацрада може хіба що спробувати встановити, що хтось зі 100 власників ТОВ «Медіахолдинг Новини» є резидентом держави-агресора. Але тоді цього резидента просто виведуть зі складу осіб, у яких є частка в ТОВ, як мені здається, і знову подадуть на переоформлення».

Тому далі – накладати санкції за порушення вимог законодавства. «І знову йти довгим шляхом подання до суду з вимогою анулювати ліцензію», - додав він.

Згадав про санкційні можливості РНБО і Остап Дроздов, колишній ведучий телеканалу ЗІК, який одразу його покинув у 2018-му році після приходу Медведчука-Козака. Утім, вважає він, потрібно підходити до цього питання ширше.

Остап Дроздов

«Мусимо визнати, що на сьомому році війни, в тому числі гібридної, інформаційної, в Україні фактично немає жодного законодавчого поля, згідно з яким держава могла би моніторити контент. Писати догани чи попередження, а потім довго розглядати все це діло в судах, поки російський пропагандист безперешкодно займатиметься підривною інформаційною діяльністю всередині країни – на сьогодні це реалії, в яких ми живемо», - каже журналіст.

А тому, наголошує пан Дроздов, нам треба рухатися далі. І дивитися не лише на специфіку фінансування медіа-власності, а – почати моніторити контент. Для цього треба повністю переглянути, по-перше, закон про Нацраду, який має бути приведений до абсолютно нових умов. В першу чергу – до умов гібридної війни. «З цим катастрофічна ситуація, оскільки регулятор діє за законом 93-го року, коли ще Інтернету не було», - додав він.

По-друге, продовжує Дроздов, переглянутий закон про Нацраду мусить іти в тісній перев’язці з новим законом про телебачення: «Думаю, що держава і суспільство вже дозріли, щоб в Україні постав новий закон про телебачення. Але не такий, що регламентуватиме якісь корпоративні внутрішні стандарти і так далі. Для цього є інші середовища, більш професійні. А такий – який чітко визначатиме, що є формою інформаційного колабораціонізму, що є формою інформаційної підривної діяльності/диверсії всередині країни».

По-третє, потрібно ухвалити власне сам закон про колабораціонізм, в якому повинен міститися окремий розділ, присвячений медійному, інформаційному колабораціонізму. «Це робиться елементарно. Потрібна лише політична воля керівництва держави, щоби одним пакетом, в одній прив’язці, оцією святою інформаційною трійцею – новими законами про телебачення, про Нацраду та про колабораціонізм – вліпити по всіх тих майданчиках, які займаються ворожою пропагандою. Це розставить крапки над «і». Це унеможливить потребу в рішеннях РНБО. Тому що будь-який телеканал, помічений в поширенні російських наративів, які згідно законом мусять бути визнані як ворожі й небезпечні для державності, - просто перестане мовити», - підсумував Остап Дроздов.

Мирослав Ліскович. Київ

Автор нарізки відео-контенту "Першого незалежного" Олександр Глущенко