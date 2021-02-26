Зеленський відсторонив голову КСУ Тупицького ще на місяць

Президент України Володимир Зеленський відсторонив главу Конституційного Суду Олександра Тупицького з посади строком на 1 месяц.

Про це йдеться в указі, розміщеному на сайті Глави держави.

"Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького з посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави прийняв «після отримання та обробки фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

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5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького і ухвалили заяву про неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня Управління держохорони повідомило, що не допустило Тупицького в будівлю КС за результатами запитів Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню провадження стосовно нього.

Сам Тупицький викликав на місце події правоохоронців внаслідок перешкоджання виконанню ним службових обов'язків.

1 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшов позов Тупицького, в якому він оскаржує указ Президента про відсторонення від посади судді КС.

3 лютого Верховний Суд відмовився відкривати провадження щодо відсторонення голови КСУ.

8 лютого Окружний адміністративний суд Києва відмовив Тупицькому в задоволенні заяви про позов, в якому він просив заборонити Управлінню державної охорони перешкоджати йому виконувати повноваження голови КСУ.