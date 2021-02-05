У КСУ заявляють, що Тупицький працює дистанційно

У зв’язку з тим, що співробітники Управління держохорони не пускають голову Конституційного Суду Олександра Тупицького на робоче місце у приміщення суду, він виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи.

Про це йдеться у відповіді КСУ на інформаційний запит Укрінформу.

«У зв’язку з недопущенням голови Суду працівниками Управління державної охорони України до робочого кабінету, наразі Тупицький О.М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному Суді України запроваджено на період дії карантину», - йдеться у документі.

При цьому в суді вказали, що указ Президента Володимира Зеленського „Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України“ від 29 грудня 2020 року не позбавляє Тупицького статусу судді Конституційного Суду.

«Також з огляду на законодавчо передбачену процедуру обрання голови Суду, згаданий указ Президента України не має наслідком відсторонення Тупицького О.М. від посади голови Конституційного Суду України», - уточнюється у повідомленні.

Таким чином, як заявили в КС, виконання головою Конституційного Суду дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав, а також передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені законодавством України.

Читайте також: Тупицький звернувся до Разумкова щодо блокування держохороною роботи КСУ

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву про неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня Управління держохорони повідомило, що не допустило Тупицького до будівлі КС відповідно до запиту Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідувати провадження щодо нього.

Сам Тупицький викликав на місце подій правоохоронців через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.

1 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшов позов Тупицького, в якому він оскаржує указ Президента щодо відсторонення від посади судді КС.

3 лютого Верховний Суд відмовився відкривати провадження щодо відсторонення глави КСУ.