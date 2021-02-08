На Банковій прокоментували рішення суду про недопуск Тупицького в КСУ

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький не зміг обгрунтувати некоректність його недопуску в будівлю КС через його відсторонення від посади і вдається до публічної дискредитації державних інституцій.

Про це він розповів в переданому Укрінформу в коментарі про відмову Окружного адміністративного суду Києва Ткпицькому заборонити УДО не пускати його на роботу.

"Тупицький сам не зміг довести некоректність його недопуску в будівлю Конституційного суду через його відсторонення від посади. Ще раз, Тупицький не зміг довести спроможність власних претензій в юридичній площині і тому знову вдається до інструментів публічної дискредитації державних інституцій", - зазначив Подоляк.

Він нагадав, що ОАСК в понеділок розглянув заяву Тупицького про забезпечення позову проти Управління державної охорони і прийшов до висновку, що Тупицьким «не надано належних та допустимих доказів того, що його права і інтереси будь-яким чином порушуються до прийняття рішення за цим позовом».

Водночас радник керівника ОП запевнив, що в самому КСУ немає проблем з виплатою зарплат у зв'язку з відстороненням Тупицького з посади голови суду.

"Наскільки можна судити із заяв, які неодноразово звучали в Конституційному суді, у них немає проблем з виплатою зарплат, а також в цілому із забезпеченням робочого процесу, оскільки відповідну печатку на документах може поставити керівник секретаріату суду», - заявив Подоляк.

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького з посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави прийняв «після отримання та обробки фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького і ухвалили заяву про неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня Управління держохорони повідомило, що не допустило Тупицького в будівлю КС за результатами запитів Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню провадження стосовно нього.

Сам Тупицький викликав на місце події правоохоронців внаслідок перешкоджання виконанню ним службових обов'язків.

1 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшов позов Тупицького, в якому він оскаржує указ Президента про відсторонення від посади судді КС.

3 лютого Верховний Суд відмовився відкривати провадження щодо відсторонення голови КСУ.

8 лютого Окружний адміністративний суд Києва відмовив Тупицькому в задоволенні заяви про позов, в якому він просив заборонити Управлінню державної охорони перешкоджати йому виконувати повноваження голови КСУ.

Раніше в понеділок науковий консультант КСУ Анатолій Селіванов заявив, що Указ президента про відсторонення судді Конституційного суду України Тупицького заблокував виплату зарплат і проведення комунальних платежів.