Подоляк: Указ Президента щодо відсторонення Тупицького абсолютно законний

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк запевняє, що указ Президента щодо відсторонення Тупицького з посади голови Конституційного суду і вручення йому підозри - законні.

Таку думку він висловив у коментарі Укрінформу з приводу рішення Верховного суду про відмову відкривати провадження у справі про звільнення з посади голови КСУ.

"Указ Президента щодо відсторонення Тупицького абсолютно законний. Підозра йому вручено абсолютно законно. Дії Тупицького й упродовж кар'єри в судах і вже в самому конституційному суді точно не відповідали тому, яким повинен бути суддя. Єдиний логічний вихід для Тупицького з цієї кризи - це відставка", - сказав Подоляк.

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Він також заявив, що "етично" Тупицький вже не може бути ні головою Конституційного суду, ні суддею Конституційного суду.

За словами радника керівника ОП, "це зрозуміло для суспільства і для юридичної спільноти", але поки це "не визнає сам Тупицький".

"Ніякі махінації та спроби оскаржень йому не допоможуть. Відмова Верховного суду - і формулювання у відмові - дуже красномовні", - додав Подоляк.

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Як повідомлялося, Верховний Суд в середу відмовив у відкритті провадження за позовною заявою до Президента України щодо визнання протиправним та скасування указу Президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України».

29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня у КС повідомили, що працівники УДО без повідомлення про причини вкотре не допустили голову КС Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету.

Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного Суду, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного Суду України в цілому".

У КС зазначили, що хоча Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

Водночас у ДБР заявили, що Тупицький має статус підозрюваного, але "імітує, що не отримав підозру і відвідує робоче місце, порушуючи закон".

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У відповідь Тупицький оприлюднив заяву, у якій йдеться, що він не вважає себе повідомленим про підозру. Він закликав генпрокурора Ірину Венедіктову - за наявності підстав - у законний спосіб вручити йому підозру, а також звернутися до глави держави щодо скасування указу про його відсторонення.

1 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує Указ Президента України № 607/2020 щодо відсторонення від посади судді Конституційного Суду.