Тупицький проти УДО: Окружний адмінсуд думає, чи відкривати справу

Олександр Тупицький позивається до Управління державної охорони щодо недопуску його до виконання ним повноважень голови Конституційного суду України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«Олександр Тупицький просить визнати протиправними дії УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень Голови Конституційного Суду України. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідачем зазначене Управління державної охорони України, третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору – Державне бюро розслідувань.

Окрім цього, інформують у пресслужбі, позивач просить суд зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в Управлінні, утриматись від дій вчинення будь-яких перешкод у допуску Олександра Тупицького до робочого кабінету у будівлі Конституційного Суду, самої будівлі КСУ, а також земельної ділянки, на якій розташована будівля Конституційного Суду України.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

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5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня у КС повідомили, що працівники УДО без повідомлення про причини вкотре не допустили голову КС Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету.

Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного Суду, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного Суду України в цілому".

У КС зазначили, що хоча Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

Водночас у ДБР заявили, що Тупицький має статус підозрюваного, але "імітує, що не отримав підозру і відвідує робоче місце, порушуючи закон".

У відповідь Тупицький оприлюднив заяву, у якій йдеться, що він не вважає себе повідомленим про підозру. Він закликав генпрокурора Ірину Венедіктову - за наявності підстав - у законний спосіб вручити йому підозру, а також звернутися до глави держави щодо скасування указу про його відсторонення.