Комітет Ради звернувся до КСУ щодо відповідності Тупицького займаній посаді

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки звернувся до Конституційного Суду щодо відповідності обійманій посаді відстороненого указом Президента Володимира Зеленського очільника КСУ Олександра Тупицького.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні комітету.

У зверненні члени комітету закликають КСУ розглянути питання стосовно відповідності Тупицького вимогам, які Конституція України та Закон України "Про Конституційний Суд України" висувають до судді Конституційного Суду України, зокрема – щодо його відповідності критерію "високі моральні якості" та його відповідності обійманій посаді.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив "після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора".

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня у КС повідомили, що працівники УДО вкотре не допустили голову КС Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету.

Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного Суду України в цілому".

У КС зазначили, що хоча Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

Водночас у ДБР заявили, що Тупицький має статус підозрюваного, але імітує, що не отримав підозру і відвідує робоче місце, порушуючи закон.

У відповідь Тупицький оприлюднив заяву, у якій йдеться, що він не вважає себе повідомленим про підозру. Він закликав Генпрокурора Ірину Венедіктову - за наявності підстав - у законний спосіб вручити йому підозру, а також звернутися до глави держави щодо скасування указу про його відсторонення.