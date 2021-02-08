Офіс Генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення Тупицького - джерело

Офіс Генерального прокурора проситиме Президента Володимира Зеленського продовжити на два місяці дію Указу про відсторонення Голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це стало відомо Укрінформу із власних джерел.

"Офіс Генпрокурора проситиме продовжити Указ про відсторонення Тупицького іще на два місяці", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці Голови КСУ Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби глави держави, таке рішення він ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора».

Перед тим повідомлялося, що Тупицький підозрюється у чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня 2021 року судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву про неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня Управління держохорони повідомило, що не допустило Тупицького до будівлі КС відповідно до запиту Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідувати провадження щодо нього.

Сам Тупицький викликав на місце подій правоохоронців через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.

1 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшов позов Тупицького, в якому він оскаржує указ Президента щодо відсторонення від посади судді КС.

3 лютого Верховний Суд відмовився відкривати провадження щодо відсторонення глави КСУ.

Також Тупицький позивається до УДО через те, що його не пропускають до будівлі суду.