Суд відмовив Тупицькому, який просив заборонити УДО не пускати його на роботу

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив Олександру Тупицькому в задоволенні заяви про забезпечення позову, в якій він просив заборонити Управлінню державної охорони перешкоджати йому виконувати повноваження голови Конституційного Суду України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив суд заборонити УДО вчиняти дії щодо створення перешкод до виконання позивачем повноважень голови Конституційного Суду України. 8 лютого у відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив – відмовити у її задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач не надав належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у цій справі.

На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті.

У суді нагадують, що Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 24 лютого підготовче засідання за позовом Олександра Тупицького до Управління державної охорони України щодо недопуску позивача до виконання ним повноважень голови Конституційного Суду України.

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву про неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня Управління держохорони повідомило, що не допустило Тупицького до будівлі КС відповідно до запиту Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідувати провадження щодо нього.

Сам Тупицький викликав на місце подій правоохоронців через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.

1 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшов позов Тупицького, в якому він оскаржує указ Президента щодо відсторонення від посади судді КС.

3 лютого Верховний Суд відмовився відкривати провадження щодо відсторонення глави КСУ.