Столтенберг: Законопроєкт про реформу СБУ допоможе Україні пришвидшити рух до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що законопроєкт про реформування Служби безпеки України, який зараз перебуває у Верховній Раді, допоможе пришвидшити рух України до євроатлантичного шляху.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави, про це Столтенберг сказав під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

Співрозмовники відзначили пріоритетність розвитку Україною у статусі партнера з розширеними можливостями нових форм співпраці з НАТО, що має прискорити процеси подальшого наближення нашої країни до Альянсу.

Президент подякував Генеральному секретарю за підтримку євроатлантичних прагнень України.

«На сьогодні найбільш актуальним для України є питання перспективи отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Радий чути, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це – насамперед зміцнення нашого оборонного сектору», – сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

6 лютого у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО і надають їй практичну допомогу у здійсненні реформ для наближення до стандартів НАТО, досягнення яких є передумовою для набуття членства в організації.

У червні 2020 року НАТО надало Україні статус партнера розширених можливостей. Таким чином, Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.

Фото: НАТО