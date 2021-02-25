Зеленський поговорив зі Столтенбергом – на Банковій розкрили деталі

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінють співпрацю у подоланні пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський у телефонній розмові зі Столтенбергом подякував за рішення придбати медичне обладнання для України з цільового фонду Альянсу.

Столтенберг позитивно відзначив внесок України, зокрема авіакомпанії «Антонов», у постачання медичної допомоги.

«Україна готова й надалі взаємодіяти з Альянсом у стратегічних авіаційних перевезеннях у межах програми НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution)», – зауважив Зеленський.

Сторони обговорили актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом.

Глава держави відзначив важливість активізації політичного діалогу з НАТО у поточному році для подальшого розвитку відносин України з Альянсом.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує євроатлантичні реформи та відповідну модернізацію сектору безпеки й оборони, а також залишається відданою посиленню верховенства права та викоріненню корупції.

Як ідеться в повідомленні, Столтенберг позитивно відзначив беззаперечний прогрес у багатьох питаннях і зосередженість України на продовженні реформування оборонного сектору.

Зеленський додав, що Україна налаштована на реформування антикорупційного сектору та впровадження актуальної судової реформи.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО і надають їй практичну допомогу у здійсненні реформ для наближення до стандартів НАТО, досягнення яких є передумовою для набуття членства в організації.