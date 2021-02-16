Вступ України до НАТО: Шмигаль назвав ключове питання

Як наголосив очільник уряду, "нам дали дуже важливий політичний сигнал про те, що двері НАТО для України відкриті. Це дослівна цитата пана Столтенберга на нашій також спільній пресконференції за результатами зустрічі. І в ній викладено насправді всю суть і сенс наших з ним перемовин".

Єдиним і ключовим питанням є перехід українського війська до стандартів НАТО, зауважив Шмигаль.

За його словами, "як тільки Україна буде готова підтвердити повний перехід, відразу постане питання про приєднання до НАТО. Стосовно ПДЧ, тобто Плану дій по членству, тут, звичайно, ми наполягаємо на паралельному курсі з Грузією, де також активно ведеться відповідна робота".

"Сьогодні є три країни Східного партнерства, найбільш підготовлених з точки зору ПДЧ, — це Молдова, Грузія та Україна. Грузія у цій трійці трішки вирвалася вперед, і дуже важливо, щоб ми подолали це відставання, і разом з нею ввійти в План дій щодо членства. На цей рік у нас заплановано ряд навчань спільних з НАТО, які дадуть можливість продемонструвати наш рівень", - сказав Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО і надають їй практичну допомогу у здійсненні реформ для наближення до стандартів НАТО, досягнення яких є передумовою для набуття членства в організації.