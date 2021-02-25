Зеленський — Столтенбергу: Наша найближча мета – план дій щодо членства в НАТО

Зеленський — Столтенбергу: Наша найближча мета – план дій щодо членства в НАТО

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна серйозно ставиться до реформ в оборонному секторі та наполягає, що наступною метою держави є отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це він написав у Твіттер, повідомляє Укрінформ.

“Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору”, - зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що співпраця з НАТО для України надзвичайно важлива.

“Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу”, - пояснив він.

Раніше Єнс Столтенберг повідомив у своєму Твіттері, що НАТО рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. "Ми обговорили важливість реформ та ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Ми залишаємось відданими зміцненню нашого тісного партнерства", - зазначив генеральний секретар НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО і надають їй практичну допомогу у здійсненні реформ для наближення до стандартів НАТО, досягнення яких є передумовою для набуття членства в організації.

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У червні 2020 року НАТО надало Україні статус партнера розширених можливостей. Таким чином, Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.

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