Тільки разом ЄС і НАТО можуть захистити Європу - Столтенберг

У НАТО вітають зусилля ЄС, які підвищують його оборонні спроможності, але наголошують, що ефективно захистити Європу можуть тільки разом.

Про це у п’ятницю під час віртуального виступу на спеціальній сесії Мюнхенської безпекової конференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент Укрінформу.

«Я підтримую зусилля Європейського Союзу в оборонній сфері. Твердо переконаний, що більше зусиль ЄС допоможуть розвинути нові спроможності, зменшити фрагментарність європейської оборонної промисловості, що буде добре для всіх нас. Це також дозволить збільшити оборонні видатки. Саме до цього НАТО закликало союзників дуже багато років. Але ЄС не може замінити НАТО, він не може захистити Європу самотужки», - наголосив керівник Альянсу.

За його словами, протягом останніх років співробітництво між НАТО і Європейським Союзом сягнуло безпрецедентного рівня завдяки політичній волі з обох сторін. ЄС і НАТО співпрацювали у таких питаннях як кібернетична безпека, боротьба з тероризмом, проведення спільних навчань тощо. Але поодинці ані ЄС, ані НАТО не мають необхідних інструментів, щоб подолати сучасні виклики, наприклад, пов’язані з піднесенням Китаю. Така співпраця також є необхідною для формування стійкості держав та для розвитку сучасних технологій.

«До 80% бюджету НАТО надходять з країн, які не є членами ЄС. Якщо подивитися на географію - Норвегія й Ісландія на півночі, Туреччина на півдні, Велика Британія, США і Канада на заході – ці країни є дуже важливими для оборони та захисту Європи. І це, безумовно, стосується політики. Будь-які спроби послабити трансатлантичні зв’язки будуть не лише послаблювати НАТО, а й розділятимуть Європу. Тож Європа й Північна Америка мають бути разом у НАТО – це найкращий шлях», - наголосив Столтенберг.

Він також нагадав, що більше 90% людей, які живуть в ЄС, є громадянами країн-союзниць по НАТО – тож двом організаціям варто співпрацювати.

Як повідомляв Укрінформ, у Мюнхені відбулася спеціальна сесія традиційної безпекової конференції, яка в умовах коронавірусу проходила в режимі телеконференції.

У заході вперше як президент США взяв участь Джо Байден, тож виступи учасників, як і питання дискусії переважно стосувалися зміцнення та надання нового імпульсу зв’язкам між Європою і США, які зазнали випробувань останніми роками.