Президент Єврокомісії: Ми не хочемо, щоб Китай замість нас визначав наше майбутнє

Європа і США поєднати зусилля перед глобальними викликами, аби разом визначати майбутнє світового порядку, заснованого на законі.

Про це під час віртуального виступу на спеціальній сесії Мюнхенської безпекової конференції заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дедалі рішучіший Китай демонстрував стійке економічне зростання у 2020 році, попри пандемію. І Росія дедалі відвертіше порушувала міжнародне законодавство, незважаючи на зростання протестів серед власних громадян. Тож зараз залежить від нас, від Сполучених Штатів і Європи, зміцнення співпраці - як давніх та надійних партнерів, як незамінних союзників, що стоять пліч-о-пліч. Це не лише питання про поєднання сил. Це є також сигналом, що майбутні покоління мають право жити в розвинутому та сучасному світі», - заявила президент Єврокомісії.

Євросоюз, за словами Урсули фон дер Ляєн, є економічною суперсилою та найбільш важливим експортним ринком для США, Індії, Південної Африки, інших країн, навіть для Росії. І для Африки, наголосила вона, саме Європа, а не Китай є найбільшим економічним партнером.

«Щойно ми запропонували заснувати Торговельну та технологічну раду ЄС - США. Тому що ми знаємо - ті хто визначатимуть глобальні правила, будуть визначати майбутнє власного суспільства. І ми не хочемо, щоб, наприклад, Китай робив це замість нас. Тож я думаю, що здатність працювати разом, уточнювати нашу торгівлю та порядок денний технологічного розвитку є вірним шляхом. Більш глобальний порядок денний, і більш глобально орієнтовані Сполучені Штати, і більш спроможна Європа – це те, яке ми можемо подолати виклики. Європа готова до цього», - додала Урсула фон дер Ляєн.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Мюнхені відбулася спеціальна сесія традиційної безпекової конференції, яка в умовах коронавірусу проходила в режимі телеконференції.

У заході вперше як президента США взяв участь Джо Байден, тож виступи учасників, як і питання дискусії переважно стосувалися зміцнення та надання нового імпульсу зв’язкам між Європою і США, які зазнали випробувань останніми роками.