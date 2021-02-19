Меркель: Росія і Китай - найбільші виклики для Заходу

ЄС і Америка мають два найбільших виклики, щодо яких мають працювати злагоджено: відносини з Росією і Китаєм.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у виступі на спеціальній сесії Мюнхенської безпекової конференції 19 лютого, передає кореспондент Укрінформу.

«Трансатлантичне партнерство має два великих завдання, в яких ми маємо розвивати спільну стратегію: по-перше, відносини з Росією…. Друге, й складніше, - спільна програма співробітництва з Китаєм», - оголосила Меркель.

У першому блоці вона згадала українське питання.

«З огляду на суверенітет і територіальну цілісність України ми останніми роками не просунулися вперед. Мінський процес хоча і є дипломатичним інструментом, але його поступ залишає бажати кращого», - констатувала глава уряду ФРН.

Вона також зауважила, що «Росія знову і знову втягує членів ЄС у гібридне протистояння». На переконання німецького політика, дуже важливо розробити спільну трансатлантичну програму щодо Росії, яка, з одного боку, пропонує співробітництво, з іншого, чітко називає розбіжності.

Стосовно Китаю, Меркель зазначила, що, з одного боку, КНР – системний конкурент, з іншого, Пекін потрібний для розв'язання глобальних проблем.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого проходить Мюнхенська безпекова конференція. Учасниками «Спеціальної сесії» стали президенти США Джо Байден і Франції Емманюель Макрон, глави уряді ФРН Ангела Меркель і Британії Борис Джонсон.

Також у сьогоднішній сесії беруть участь генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, комісар з питань клімату США Джон Керрі та Білл Гейтс.

Тема заходу - «Поза західністю: поновлення трансатлантичного співробітництва, зустріч із глобальними викликами».