Байден закликав Європу відстоювати цілісність і суверенітет України

Захист територіальної цілісності й суверенітету України є вкрай важливим елементом у відповіді США і Європи на загрози з боку Росії – з метою захисту західної моделі демократії і трансатлантичної єдності.

Про це заявив у п’ятницю президент США Джо Байден під час онлайн-виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Путін прагне послабити європейський проєкт і наш союз НАТО. Він хоче підірвати трансатлантичну єдність і нашу рішучість. Тому що Кремлю набагато легше залякувати й погрожувати окремим державам, ніж проводити переговори з потужною й тісно об’єднаною трансатлантичною спільнотою», - заявив президент США.

Саме тому, наголосив Байден, «відстоювання суверенітету й територіальної цілісності України залишається життєво важливою справою для Європи і Сполучених Штатів».

Він також зауважив, що демократії по обидва боки Атлантики мають рішуче відповісти на зухвалість Росії, яка зламує комп’ютерні мережі в Сполучених Штатах та по всій Європі. Це, за словами Байдена, має стати критично важливим для захисту трансатлантичної колективної безпеки.

«Кремль атакує наші демократії та використовує корупцію як зброю у спробах підірвати наші системи врядування», - додав глава Білого дому.

Він підкреслив, що російські лідери намагаються переконати свій народ, що західні країни корумповані так само, як і російське керівництво. Але світ, у тому числі громадяни Росії, знають, що це неправда, наголосив президент США.

У цьому зв’язку він підкреслив, що Америка повертається до глобального лідерства, і НАТО залишається потужною основою для захисту інтересів усього демократичного світу.

Як повідомляв Укрінформ, у Німеччині в п’ятницю, 19 лютого, стартувала Мюнхенська конференція з питань безпеки. У ній беруть участь лідери провідних держав та міжнародних організацій.