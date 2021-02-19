Світові лідери зберуться сьогодні на віртуальний «Мюнхен»

Учасниками «Спеціальної сесії» Мюнхенської безпекової конференції 19 лютого стануть президенти США Джо Байден і Франції Емманюель Макрон, глави уряді ФРН Ангела Меркель і Британії Борис Джонсон.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на організаторів заходу, який пройде у віртуальному режимі.

Також у сьогоднішній сесії, яка розпочнеться о 16.00 (центральноєвропейського часу) візьмуть участь генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель, керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, комісар з питань клімату США Джон Керрі та Білл Гейтс.

Тема заходу - «Поза західністю: поновлення трансатлантичного співробітництва, зустріч із глобальними викликами».

Організатори підкреслюють, що дана сесія не є заміною Мюнхенської безпекової конференції, яку сподіваються організувати за фізичною присутності щойно дозволить епідеміологічна ситуація. До того часу MSC планує провести низку заходів та ініціатив під назвою «Шлях до Мюнхена 2021». «Зупинки» на цій дорозі включатимуть віртуальні заходи високого рівня щодо ключових аспектів трансатлантичного партнерства, а також інтерактивні семінари та дискусії для підготовки майданчика для «фізичної» MSC 2021, - повідомили організатори.

У грудні минулого року було оголошено, що з огляду на пандемію COVID-19, 57-а Мюнхенська конференція з безпеки не відбудеться за графіком, уперше за півстоліття.