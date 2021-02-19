Глави МЗС Німеччини, Франції, Британії та США провели віртуальні перемовини: про що говорили

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та США провели 18 лютого віртуальну зустріч, під час якої обговорили низку міжнародних питань.

Про це йдеться у спільній заяві чотирьох міністрів, яка є у розпорядженні Укрінформу.

Головною темою переговорів став Іран. Глави МЗС наголосили на спільній зацікавленості у забезпеченні дотримання Тегераном Віденської ядерної угоди та підтримці режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Європейські міністри привітали заявлений США намір повернутися до дипломатії у відносинах з Іраном, а також підтвердили свою зацікавленість у продовженні консультацій та координації дій з Китаєм та Росією щодо цього питання.

Четвірка країн закликає Іран не робити жодних кроків до зупинення дії Додаткового протоколу та будь-якого обмеження заходів перевірки МАГАТЕ. Обмеження доступу МАГАТЕ буде небезпечним рішенням, підкреслили дипломати. Вони висловили спільну стурбованість нещодавніми заявами Ірану про збільшення збагачення урану до 20%, а також виробництво уранового металу (що є ключовим кроком у розвитку ядерної зброї).

Міністри також висловили велику стурбованість серйозними порушеннями прав людини в Ісламській республіці.

Окрім того, E3 та США підтвердили рішучість працювати над зменшенням напруженості в регіоні Перської затоки. Зокрема, вони закликали всі сторони конфлікту в Ємені до конструктивної участі у політичному процесі.

Щодо Іраку, міністри знову засудили ракетну атаку в Ербілі 15 лютого. Дипломати наголосили, що напади на персонал або об'єкти США, НАТО та сил коаліції проти ІДІЛ є неприпустимими.

Глави МЗС знову повторили зобов'язання продовжувати боротьбу за усунення загрози ІДІЛ в Іраку та Сирії. Вони наголосили на важливості скоординованих заходів для протидії осередкам і мережам цієї терористичної організації у всьому світі.

Міністри чотирьох країн також засудили військовий переворот у Мянм та закликали військове керівництво негайно припинити надзвичайний стан, відновити демократично обраний уряд, звільнити всіх незаконно заарештованих, поважати права людини і верховенство закону.

Очільники дипломатичних відомств погодилися з важливістю подальшого зміцнення НАТО та забезпечення можливості Альянсу реагувати на сучасні реалії.

Міністри погодились, що для подолання пандемії COVID-19 необхідне інтенсивне міжнародне багатостороннє співробітництво. Вони обговорили глобальну реакцію на коронакризу, включаючи розповсюдження вакцин у всьому світі, в першу чергу через механізм COVAX.

Учасники переговорів також торкнулися питання довкілля в контексті 26-ї конференції Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка має відбутися в Глазго в листопаді. Вони домовились, що для імплементації Паризької кліматичної угоди необхідні рішучі спільні дії.

Це буле вже друга з моменту вступу на посаду державного секретаря США Ентоні Блінкена віртуальна зустріч міністрів США, Німеччини, Великої Британії та Франції.