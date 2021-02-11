МАГАТЕ підтвердило виробництво Іраном металевого урану

Інспектори Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що Іран розпочав виробництво металевого урану, що напряму порушує так звану іранську ядерну угоду, укладену у 2015 році.

Про це повідомляє в середу американське інформагентство АР, передає Укрінформ.

«Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив країнам-членам, що його інспектори 8 лютого підтвердили виробництво невеликої партії металевого урану (3,6 грами) на іранському заводі в Ісфахані», - зазначається в повідомленні.

Металевий уран може використовуватися в заряді ядерної бомби. Через це його дослідження та виробництво заборонені Спільним всеосяжним планом дій (JCPOA), відомим також як «іранська ядерна угода».

Раніше в Тегерані не приховували своїх намірів, заявивши, що працюють над «удосконаленим типом палива» для мирної енергетики.

Нагадаємо: угода JCPOA була підписана в липні 2015 року у Відні після 9-річних переговорів між Іраном та групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, РФ, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану. У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та поновлення проти Ірану санкцій США.