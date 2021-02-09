Іран може отримати ядерну зброю, якщо його підштовхнуть – міністр розвідки

Міністр розвідки Ірану Махмуд Алаві заявив, що надмірний тиск з боку Заходу може змусити Тегеран давати відсіч та прагнути набути статусу ядерної держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Іранські чиновники неодноразово відкидали звинувачення у прагненні отримати ядерну зброю, посилаючись на указ, виданий на початку 2000-х років вищим органом влади Ісламської Республіки - верховним лідером аятоллою Алі Хаменеї, що забороняє розробку або використання ядерної зброї.

«Але загнаний у кут кіт може поводитися інакше, ніж вільна кішка. І якщо вони (західні держави - ред.) підштовхують Іран у цьому напрямку, то це буде вже не провина Ірану», - сказав Алаві в етері державного телебачення Ірану.

Іран наполягає на тому, що його ядерна програма має на меті виробництво енергії та низку інших мирних цілей. Але американські спецслужби та атомна агенція ООН вважають, що Іран свого часу мав програму щодо виробництва ядерної зброї, яку він призупинив.

Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) - ядерна угода, підписана після 9-річних переговорів у Відні 14 липня 2015 року між Іраном та групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, РФ, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.

8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та поновлення санкцій проти Ірану.