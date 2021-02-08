Скасування всіх санкцій: Іран назвав умову повернення до ядерної угоди

Іран повернеться до своїх зобов'язань стосовно Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми (СВПД), якщо США скасують усі санкції.

Як передає Укрінформ з посиланням на агентство ІРНА, про це заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

«Саме Іран має право висувати умови щодо СВПД, адже він виконав усі свої зобов'язання, а не США і євротрійка, які порушили їх. Якщо вони хочуть, щоб Іран повернувся до зобов'язань, США повинні скасувати всі санкції. Ми перевіримо і якщо підтвердиться, то й ми повернемося до зобов'язань», - заявив Хаменеї.

Як зазначається, він назвав цю позицію «чіткою і незворотною політикою» Ірану.

«США і країни євротрійки тимчасово скасували деякі санкції, але потім відновили й навіть посилили, тому вони не мають права висувати умови щодо СВПД», - додав Хаменеї.

Як повідомлялося, СВПД щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні 2015 року. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз. У травні 2018 року Штати з ініціативи президента Трампа вийшли з угоди й відновили санкції проти Ірану.

Своєю чергою Іран офіційно припинив виконання частини зобов'язань за умовами СВПД і повідомив про це всі сторони угоди.