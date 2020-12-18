Іран будує новий підземний ядерний об'єкт — АР

Іран розпочав будівництво на підземному ядерному об'єкті у Фордо на тлі напруженості у відносинах зі США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать супутникові знімки, отримані АР.

Призначення будівлі, що зводиться на території заводу зі збагачення урану, залишається невідомим, проте будь-які роботи у Фордо можуть викликати нові побоювання в останні дні роботи адміністрації Дональда Трампа перед інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена, наголошує агентство.

«Будь-які зміни на цьому об'єкті (Фордо – ред.) будуть уважно відстежуватися як ознака того, куди рухається ядерна програма Ірану», - сказав експерт Центру досліджень нерозповсюдження при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері (США) Джеффрі Льюїс.

Місія Ірану при ООН не одразу відповіла на запит АР прокоментувати супутникові знімки.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), інспектори якого перебувають в Ірані у рамках місії моніторингу за виконанням положень Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Тегерана, також поки не відповіли на запит агентства.

Як зазначається, будівництво на майданчику Фордо почалося ще наприкінці вересня.

Супутникові знімки, отримані AP від компанії Maxar Technologies, демострують, що будівництво ведеться у північно-західному секторі майданчика, неподалік від священного шиїтського міста Кум, приблизно у 90 км на північний захід від Тегерана.

На супутникових знімках від 11 грудня видно фундамент з десятками опор, які використовуються для підтримки будівель у зонах землетрусів.

Будівельний майданчик розташований на північний захід від споруди, яка розташована глибоко всередині гори для захисту від можливих авіаударів.

Об'єкт розташовуться поруч з іншими допоміжними і науково-дослідними будівлями в Фордо, серед яких - Національний центр вакуумних технологій Ірану. Вакуумна технологія - ключовий компонент при створенні іранських центрифуг, які збагачують уран, пише АР.

Як повідомлялося, раніше Іран офіційно оголосив, що приступає до збагачення урану вище обумовленої у Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) позначки у 3,67%, і попередив про подальшу відмову від положень міжнародної ядерної угоди через 60 днів.

Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що Вашингтон введе нові санкції проти Тегерана і забезпечить його ізоляцію у відповідь на "розширення ядерної програми".

Перед цим стало відомо, що Іран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановлений СВПД обсягом до 300 кг. Тегеран заявив, що країна збільшила у чотири рази випуск речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використане для виготовлення ядерної зброї.

У травні Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони угоди, з якої близько року тому вийшли США.