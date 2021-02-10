Іран обіцяє продемонструвати у квітні півсотні «ядерних досягнень»

У Національний день ядерних технологій 9 квітня Іран покаже 50 нових «ядерних досягнень».

Як повідомляє Укрінформ, про це з посиланням на слова керівника Організації атомної енергетики Ірану (ОАЕІ) Алі Акбара Салехі пише Сіньхуа.

“Виступаючи у кулуарах церемонії відкриття другої Іранської виставки атомної промисловості посадовець описав інновації, які будуть оприлюднені у квітні, “силотворчими”, - йдеться у матеріалі.

Сіньхуа додає, що Салехі також відзначив зусилля науковців ОАЕІ, згадавши про нещодавній запуск збагачення урану до 20% “протягом 12 годин”.

Нагадаємо: Іран наполягає на тому, що його ядерна програма має на меті виробництво енергії та низку інших мирних цілей. Але американські спецслужби та атомна агенція ООН вважають, що Іран свого часу мав програму щодо виробництва ядерної зброї, яку він призупинив.