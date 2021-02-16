НАТО зміцнюватиме спроможності країн-партнерів – Столтенберг

Північноатлантичний Альянс має відпрацювати більш глобальний підхід до викликів, які постають перед союзниками останнім часом, і в цьому контексті продовжувати надавати допомогу країнам-партнерам у тренуванні військ та у розвитку оборонних спроможностей.

Про це в понеділок у Брюсселі під час прес-конференції напередодні зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яка запланована на 17-18 лютого поточного року, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам потрібно відпрацювати більш глобальний підхід для того, щоб відповідати на глобальні виклики. Китай і Росія залишаються у перших рядах у спробах авторитарного тиску на оснований на правилах міжнародний порядок. Тож ми маємо посилити наш політичний діалог та практичну співробітництво з близькими за переконаннями партнерами, щоб просувати наші цінності та захищати наші інтереси. Я також запропонував зміцнити систему тренування та розвитку спроможностей країн-партнерів у нашому сусідстві. Тому що запобігання завжди є кращим, ніж необхідність втручання у ситуацію», - зауважив Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, у стратегії НАТО до 2030 року, що була розроблена за участі передових вчених, військових та політиків, велика увага приділяється розвитку співпраці із партнерами НАТО, сприяння розвитку їх оборонних спроможностей та підвищенню стійкості до зовнішніх та гібридних загроз.