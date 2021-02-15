Міністри оборони країн НАТО розглянуть посилення східного флангу - Стефанішина

Міністри оборони країн НАТО на засіданні 17-18 лютого розглянуть питання посилення військової присутності на східному фланзі, зокрема у Чорноморському регіоні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі програми «Свобода слова на ICTV».

«Діалог України з НАТО дає свої ефективні результати – буквально 17-18 лютого відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО і буде йти розмова про посилення військової присутності на східному фланзі, це Чорноморський регіон», - сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що міжнародний тиск є одним з основних елементів стримування агресії Росії, і посилення військової присутності країн Альянсу якраз і буде елементом найбільшого тиску на РФ.

Стефанішина також спрогнозувала, що такі рішення знайдуть своє відображення в Стратегії НАТО -2030.

«Тому ми, з одного боку, посилюємо тиск, пов’язаний з агресією на Донбасі, а з іншого взагалі піднімаємо питання безпеки в регіоні. Наші партнери нас чують, і цей тиск точно буде посилюватися», - переконана віцепрем’єрка.

Як повідомляв Укрінформ, за рішенням лідерів країн-союзниць під час саміту в Уельсі у 2019 році була розроблена Стратегія розвитку НАТО до 2030 року. Важливе місце у ній посідає адаптація Альянсу до сучасних викликів і загроз, що передбачає технологічне та інноваційне оновлення, вдосконалення систем командування та контролю, продовження міжнародних операцій НАТО та посилення політичної складової діяльності Альянсу.