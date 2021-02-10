Україна розраховує, що НАТО допоможе моніторити небо на кордоні з Росією

Україна сподівається на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією та пропонує використовувати для повітряних операцій НАТО повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ).

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у середу під час переговорів із заступником генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером, повідомляє Укрінформ із посилання на сторінку Мінінфраструктури у Фейсбуці.

«Україна дотримується обраного курсу на інтеграцію до євроатлантичних систем колективної безпеки. Одним із важливих напрямків такої інтеграції є участь України у Програмі НАТО з обміну даними про повітряний рух. У сучасних умовах важливо посилювати контроль цивільного повітряного руху та реагувати на кризові ситуації в районі Чорного моря та зони АТО. Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів в Сімферопольському районі польотної інформації та скасування обмежень Федерального управління цивільної авіації США на польоти в Сімферопольському РПІ, ми пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо. Сподіваємось на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією», - сказав Криклій.

Зустріч відбулась у рамках візиту урядової делегації до Брюсселя.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя.

Там уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом низку важливих питань.

Урядовці 11 лютого візьмуть участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.