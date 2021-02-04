Криклій пояснив, що забезпечить стабільне фінансування авіа та залізничної галузей

Створення спеціальних фондів для фінансування розвитку аеропортів і залізничної інфраструктури України дозволять забезпечити їх стабільний розвиток та відкриють нові можливості для залучення приватних інвестицій.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

«За підтримки ЄБРР, IFC та Глобального інфраструктурного фонду ми розпочали роботу над оцінкою варіантів залучення приватних інвестицій для розширення та підвищення ефективності регіональних аеропортів та залізничних вокзалів. А також для можливості створення відповідних спецфондів для їх розвитку. Це не лише дозволить підвищити ефективність та сприятиме модернізації відповідної інфраструктури, але і забезпечить стабільне фінансування авіа- та залізничної галузі, сформує чіткі механізми надання державної підтримки для проєктів ДПП», - зазначив Криклій.

За словами міністра, передбачається, що джерелом наповнення аеропортового фонду буде, у першу чергу, акциз на авіапальне, що, за попередніми оцінками дозволить щорічно відновлювати по 2 регіональних аеропорти.

«Залізничний фонд може стати джерелом платежів за експлуатаційну готовність для здійснення концесії вокзалів та інших інфраструктурних проєктів, а також допоможе прискорити процес оновлення пасажирського рухомого складу Укрзалізниці», - пояснив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав ініціативу Криклія щодо створення спеціальних фондів для фінансування розвитку аеропортів і залізничної інфраструктури України.