Розвідувальні дрони патрулюватимуть східні та південні кордони НАТО – Столтенберг

Новітні безпілотні літаки спостереження AGS RQ-4D, флот яких у складі п’яти високотехнологічних апаратів був введений сьогодні в дію на Сицилії, дозволять НАТО контролювати ситуацію на східних та південних кордонах Альянсу.

Про це у Брюсселі на пресконференції напередодні зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яка запланована на 17-18 лютого, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент Укрінформу.

«З п’ятьма дронами ми можемо проводити моніторинг відразу двох регіонів. Вони дозволять нам моніторити великі площі з неба та у будь-який час надавати повну картину щодо ситуації на місцях. Ці літаки можуть навіть розпізнавати окремі імпровізовані вибухові пристрої. Тож це буде дуже корисним інструментом для спостереження та розвідки. Союзники визначать, які місії можуть виконувати ці БПЛА. Як я очікую, більшість польотів здійснюватиметься вздовж східних та південних кордонів Альянсу», - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що літаки AGS RQ-4D Phoenix є одними із найбільш технологічно розвинутих розвідувальних безпілотних дронів, які здатні надавати розвідувальну інформацію та дані спостереження в інтересах союзників. Ці БПЛА можуть проводити багато годин у повітрі, збираючи дані по усьому євроатлантичному простору, від високих широт Півночі до африканського регіону Сахель, від Близького Сходу до Атлантики.

«Цей повітряний флот БПЛА є важливим, оскільки надає можливість моніторингу у відповідь на будь-які потенційні кризи. Ми також можемо задіяти ці літаки в окремих операціях та місіях НАТО, але для того, щоб це зробити, ми маємо отримати спільне рішення союзників для їх використання за межами території НАТО», - додав Столтенберг.

Як йдеться на сайті SHAPE (штабу Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі), 15 лютого Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Тод Волтерс оголосив про введення в дію флоту безпілотних літаків спостереження НАТО AGS RQ-4D Phoenix, які укомплектовані необхідними технічними засобами та кваліфікованим персоналом та відсьогодні набули оперативну спроможність ефективно контролювати ситуацію на кордонах Альянсу.

Ескадрилья БПЛА базуватиметься на базі італійських ВПС Sigonella на Сицилії та діятиме в інтересах всіх 30 союзників по Альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, за рішенням лідерів країн-союзниць під час саміту у Вельсі у 2019 році була розроблена Стратегія розвитку НАТО до 2030 року. Важливе місце у ній посідає адаптація Альянсу до сучасних викликів і загроз, що передбачає технологічне та інноваційне оновлення, вдосконалення систем командування та контролю, продовження міжнародних операцій НАТО та посилення політичної складової діяльності Альянсу.

Фото: НАТО