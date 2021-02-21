Адаптивний карантин, тарифи та UkraineInvest – Шмигаль підбив підсумки тижня

Україна з 24 лютого 2021 року повернеться до моделі адаптивного карантину. Будуть запроваджені чотири рівні епідемічної небезпеки: зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Базовим для всієї країни стане жовтий рівень. На цьому етапі діятимуть фактично ті самі обмеження, що й зараз, але з деякими послабленнями.

Як передає Укрінформ, про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Фейсбуці.

Глава уряду зазначив, що постанова про повернення до адаптивного карантину уже опубліковано на Урядовому порталі.

Та додав, що уряд продовжує працювати над розв’язанням тарифного питання.

«У лютому ми запровадили компенсації людям, у яких встановлене електроопалення. Цього тижня Міністерство соціальної політики вже перерахувало 322 млн грн компенсації за спожиту в січні електроенергію для понад 571 тисячі громадян. Як і було обіцяно, держава не залишить людей без підтримки», - написав Шмигаль.

За його словами, минулого тижня уряд зробив черговий крок для спрощення надання послуг людям. Відтепер водійське посвідчення можна буде замовити або відновити через застосунок Дія або через Єдиний вебпортал електронних послуг. Процедура доволі проста й швидка, а забрати документ потім можна в найближчому сервісному центрі МВС. Більше того, цього тижня Верховна Рада ухвалила закон, який прирівнює цифрове водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку до паперових.

Також уряд підтримав рішення, яке дозволить реєструвати нове авто прямо в автосалоні. Люди відразу зможуть отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування сервісного центру МВС, що зведе час купівлі машини до мінімуму.

«Виходимо на фінішну пряму в процесі запуску фінансового ринку капіталів в Україні. Цього тижня під час спільної наради з Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку, НБУ, Американської торговельною палатою, USAID та ЄБРР презентували відповідний меморандум. Текст фактично узгоджений, залишилися незначні доопрацювання, тож найближчим часом він буде укладений», - запевнив прем’єр-міністр.

Також підкреслив, що усі сторони вкотре підтвердили необхідність створення ефективного фондового ринку для залучення інвестицій в Україну. Крім того, в USAID підкреслили, що дадуть розпорядження розпочати процес закупівлі та процес техніко-економічного обґрунтування нашого проєкту, щоб почати рухатися вперед. Адже Україна - єдина європейська країна, в якої досі нема ефективного й дієвого ринку капіталів і його створення стане історичною подією та дасть можливість просуватися далі в критично важливих для країни реформах, зокрема, в запуску накопичувальної пенсійної системи.

За словами керівника Кабміну, відтепер UkraineInvest здійснюватиме супровід інвесторів зі значними інвестиціями в Україні. Минулого тижня Уряд уповноважив Офіс залучення та підтримки інвестицій на супровід інвесторів у процесі реалізації їх проєктів в Україні.

«Це важливий крок, необхідний для повноцінної роботи закону про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, що є особистою ініціативою Президента України Володимира Зеленського. Для інвесторів це стане чітким сигналом готовності України надавати сприятливі умови для їх діяльності та гарантувати захист вкладень. Для держави — це збільшення інвестицій, створення нових підприємств та робочих місць», - запевнив урядовець.

Також він повідомив, що Координаційний центр Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону погодив заявку України на головування.

«Координаційний центр Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону цього тижня погодив заявку України на головування в цій ініціативі. Україна стане першою країною не з ЄС, яка головуватиме в Стратегії з листопада 2021 до листопаду 2022 року. Дунайська стратегія — це платформа, яка об’єднує 14 країн дунайського регіону у сферах судноплавства та охорони довкілля, включаючи збереження живих водних ресурсів», - написав Шмигаль.