Українці зможуть реєструвати нові автомобілі одразу в салонах

Уряд підтримав постанову, якою запроваджується реєстрація нових авто прямо в автосалонах, щоб людина одразу могла отримати номерні знаки і техпаспорт.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення уряд прийняв на засіданні.

«Прийняття постанови надасть можливість здійснювати державну реєстрацію нових транспортних засобів … безпосередньо в торговому приміщенні суб’єкта господарювання. Тобто, юридична особа та громадяни, які придбали транспортні засоби, зможуть заощадити свої грошові та часові ресурси під час здійснення процедури державної реєстрації транспортних засобів та отримати реєстраційні документи і номерні знаки безпосередньо у приміщенні автосалону, який здійснює продаж (транспортного засобу – ред.)», - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Читайте також: В Україні планують змінити правила реєстрації автомобілів

Також під час засідання уряду було презентовано відеоролик щодо основних нововведень цієї постанови.

Зокрема, у МВС запропонували, щоб громадянин обрав омріяне авто і одразу реєстрував його у салоні. Адміністратор сервісного центру МВС має підтвердити все онлайн. У салоні громадянин зможе отримуватиме і свідоцтво, і обрані номерні знаки.

Водночас, у додатку до документу уточнюється, що ця постанова встановила, що суб’єкти господарювання, які виявили бажання взяти участь у держреєстрації нових транспортних засобів, подаватимуть особисто або через уповноваженого представника чи надсилатимуть поштою до Головного сервісного центру МВС у паперовій або е-формі на адресу е-пошти Головного сервісного центру МВС заяву.

Ця заява, складена в електронній формі, та додані до неї документи, оформлятимуться згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів.

Зі свого боку Головний сервісний центр МВС розглядатиме подану заяву у строк до 20 робочих днів з моменту її надходження та за результатами розгляду укладатиме із суб’єктом господарювання відповідний договір або повертатиме її заявнику.

У міністерстві поінформували, що Головний сервісний центр МВС повертатиме заяву не пізніше ніж через 5 робочих днів у визначений суб’єктом господарювання спосіб за наявності хоча б однієї з таких підстав:

Невідповідність суб’єкта господарювання вимогам, установленим абзацом 2 пунктом 3 цього Порядку. У цьому абзаці, зокрема, зазначається, що держреєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім транспортних засобів, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку) сервісними центрами МВС може проводитися за участю суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж нових транспортних засобів, або через центри надання адмінпослуг, утворені відповідно до Закону "Про адміністративні послуги", на основі рішень, узгоджених між сервісними центрами МВС та органами, які прийняли рішення про утворення центрів надання адмінпослуг;

Подання документів не в повному обсязі та\або виявлення в них недостовірних відомостей, що встановлено під час їх розгляду.

Суб’єкт господарювання матиме право усунути недоліки та надіслати відповідну заяву повторно.

Водночас, суб’єкт господарювання, який уклав з Головним сервісним центром МВС відповідний договір, здійснюватиме: підготовку документів для передачі до сервісного центру МВС відповідно до типових інформкарток адмінпослуг з реєстрації транспортних засобів (ТЗ), які надаються сервісним центрам МВС; установлення особи відповідно до наданих документів, що посвідчують особу.

Також такі суб’єкти господарювання здійснюватимуть установлення особи уповноваженого представника відповідно до наданих документів (у разі звернення власника ТЗ через уповноваженого представника) та проведення перевірки його повноважень; передачу відповідних документів до сервісного центру МВС через функціональну підсистему єдиної інформсистеми МВС з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Ця постанова встановила також, що такі суб’єкти господарювання здійснюватимуть і друк та видачу власнику ТЗ або уповноваженому представнику свідоцтва про реєстрацію ТЗ, видачу номерних знаків, які відповідають установленим вимогам, на підставі оформленого рішення сервісного центру МВС про держреєстрацію ТЗ; видачу власнику ТЗ або уповноваженому представнику належним чином оформленого рішення сервісного центру МВС про відмову в здійсненні держреєстрації ТЗ із зазначенням підстави (підстав) для такої відмови.

Також суб’єкти господарювання, які уклали з Головним сервісним центром МВС відповідний договір, забезпечуються бланками свідоцтва про реєстрацію ТЗ та номерними знаками у порядку, встановленому МВС.

Як повідомлялося, 20 січня 2021 року уряд погодив законопроєкт про зміни до законодавства щодо діяльності МВС та Нацполіції.