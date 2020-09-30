Власники авто зможуть «ділитися» техпаспортом через додаток «Дія»

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

"У застосунку Дія з’явиться функціонал, з яким водії зможуть їздити автівкою, яка належить іншій особі, — чоловіку, дружині, другу чи родичеві. Відображення техпаспорта в належного користувача. Дуже актуальний та корисний сервіс для водіїв, на який був великий запит до команди Міністерства цифрової трансформації України. Нарешті сьогодні урядом внесені відповідні зміни", - написав Федоров.

Він також пояснив, що належний користувач — це особа, яка на законних підставах користується не своїм транспортним засобом.

Для того, щоб скористатися послугою, власник авто повинен буде в електронному кабінеті водія зареєструвати належного користувача автотранспорту. Функція реалізується спільно з Міністерством внутрішніх справ України.

Як повідомляв Укрінформ, у додатку "Дія" з’явиться електронне свідоцтво про народження. Відповідну постанову схвалив Кабмін на засіданні 23 вересня.