Власники авто зможуть «ділитися» техпаспортом через додаток «Дія»

Власники авто зможуть «ділитися» техпаспортом через додаток «Дія»

Укрінформ
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу може відображатися в застосунку «Дія» у водія, який керує авто, але не є його власником.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

"У застосунку Дія з’явиться функціонал, з яким водії зможуть їздити автівкою, яка належить іншій особі, — чоловіку, дружині, другу чи родичеві. Відображення техпаспорта в належного користувача. Дуже актуальний та корисний сервіс для водіїв, на який був великий запит до команди Міністерства цифрової трансформації України. Нарешті сьогодні урядом внесені відповідні зміни", - написав Федоров.

Він також пояснив, що належний користувач — це особа, яка на законних підставах користується не своїм транспортним засобом.

Читайте також: Пошта, ломбарди та страхові зможуть приймати документи з "Дії"

Для того, щоб скористатися послугою, власник авто повинен буде в електронному кабінеті водія зареєструвати належного користувача автотранспорту. Функція реалізується спільно з Міністерством внутрішніх справ України.

Як повідомляв Укрінформ, у додатку "Дія" з’явиться електронне свідоцтво про народження. Відповідну постанову схвалив Кабмін на засіданні 23 вересня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-