В Україні планують змінити правила реєстрації автомобілів

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення змін до Порядку держреєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, ідеться про автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли, причепи, напівпричепи, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби, а також мопеди.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, постанову розроблено з метою вдосконалення механізму проведення процедури державної реєстрації (перереєстрації), зняття обліку транспортних засобів, а також приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

Уточнюється, що у МВС пропонують встановити, що держреєстрація нових транспортних засобів може проводитися сервісними центрами МВС за участю суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж таких транспортних засобів.

Постанова також встановлює, що у разі коли під час реєстрації/перереєстрації транспортні засоби не підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС, подання заяви та документів, необхідних для отримання номерних знаків та реєстраційних документів, перевірка поданих документів можуть здійснюватися із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформсистеми МВС або через єдиний державний вебпортал е-послуг.

Також документом визначається, що у разі митного оформлення транспортних засобів, їхніх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію нашої країни, за електронною митною декларацією відомості про оформлення такої декларації перевіряються шляхом надсилання запиту в е-вигляді до єдиної автоматизованої інформсистеми митних органів за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем.

Постанова визначає, що до першої держреєстрації не допускаються автобуси, які вироблені на базі шасі транспортних засобів, що перебували у експлуатації.

Водночас документ встановлює, що перша держреєстрація транспортних засобів у нашій країні проводиться за умови відповідності конструкцій і техстану певної марки (моделі) транспортних засобів та їхніх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов’язковим вимогам правил та нормативів, що підтверджується сертифікатом відповідності, виданим згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їхніх частин та обладнання, або відомостями Держреєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та реєстру виданих сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів, і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів, виданих виробником.

Окремо постанова визначає, що зняття з обліку транспортних засобів, які належать диппредставництвам міжнародних організацій в Україні, їхньому персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих у встановленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їхнім співробітникам, які не є резидентами України, вивезених за межі України, може проводитися без їхнього огляду.

Встановлюється, що у разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться у Єдиному державному реєстрі боржників, перереєстрація транспортного засобу не проводиться, окрім випадків, не пов’язаних з його відчуженням, або в разі звернення для перереєстрації транспортного засобу, придбаного на електронних торгах або отриманого в рахунок погашення боргу в порядку, установленому статтею 61 ЗУ «Про виконавче провадження».

Документ визначає, що не допускається видача номерних знаків того самого типу з тим самим інформаційним змістом на 2 і більше транспортних засобів.

Також документом встановлюється, що перереєстрація, зняття з обліку транспортного засобу, щодо якого до реєстраційних та облікових документів внесено відомості про заборону його використання для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в нашій країні, розкомплектування, відчуження, передачі права користування та/або розпорядження транспортним засобом чи інші обмеження, здійснюються з дозволу митного органу, яким ці обмеження встановлено.

Серед інших запропонованих змін – що держреєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів скасовується на підставі документів, що підтверджують установлення факту знищення, підробки або зміни ідентифікаційного номера транспортного засобу, номера двигуна або заміни без відповідного дозволу номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, а також – на підставі відомостей про транспортних засіб, що перебуває під дією обтяжень, або у разі подачі документів, інформація в яких не відповідає відомостям відповідних держреєстрів; у разі визнання недійсним правочину, на підставі якого проводилася держреєстрація/перереєстрація, зняття з обліку транспортного засобу.

Такі номерні знаки із перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів за умови відповідності їх інформаційного змісту щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера та серії встановленим вимогам можуть за зверненням власників перезакріплюватися за іншими придбаними ними транспортними засобами.

У документі встановлюється, що зареєстровані в нашій країні транспортні засоби, конфісковані або вибракувані за межами нашої держави компетентними органами іноземних держав, знімаються з обліку у зв’язку з їхнім вибракуванням на підставі відповідної інформації таких органів.

Як повідомлялося, 2 грудня уряд погодив проєкт постанови щодо внесення до ПДР прав і обов’язків осіб на візках.