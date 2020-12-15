Штрафи за ПДР: щомісяця 2000 “щасливчиків” сплачують і… залишаються боржниками

Трапляються ситуації, коли штраф за порушення правил дорожнього руху оплачений, а водій несподівано для себе потрапляє до реєстру боржників. Як таке може бути?

Як повідомив сервіс OpenDataBot, за рік кількість українців, що потрапили до реєстру боржників, зросла на 18% – боржниками стали ще 300 тисяч людей. Серед цих трьохсот тисяч майже третина – боржники-водії, що вчасно не сплатили штрафи за порушення ПДР. Згідно з соціологічними дослідженнями, одна з найпоширеніших причин проблем з поліцією – ситуації, коли водій сплатив штраф, проте гроші на рахунок державного органу не надійшли. Виявляється, не всі дані платежу при оплаті штрафів через термінали, відділення банків чи пошти, вводяться коректно, бувають несправності в системі. Водій потрапляє в складне становище: платіж був здійснений начебто вчасно на правильний казначейський рахунок, проте поліція його не бачить через помилки в номері постанови тощо, і згодом передає справу до виконавчої служби. А та включає свої механізми примусового стягнення. Укрінформ шукав «корінь» проблеми та як її уникнути.

Полку боржників прибуло

Зараз у вітчизняному реєстрі боржників, який створено 2016 року, налічується понад 2 мільйони осіб. У 2020 році найбільше боржників з’явилося у таких категоріях:

Стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг – кількість таких боржників зросла на 36% за рік (+57 тисяч осіб).

Стягнення коштів (наприклад, за кредити) – на 24% за рік (+150 тисяч осіб).

Стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху – на 22% за рік (+96 тисяч).

Стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення – на 21% за рік (+70 тисяч).

"Зростання кількості боржників можна пов’язати з кількома причинами. Це заборгованості українців, що виникли під час карантину, та збільшення частки боргів, що продаються комунальними службами та банками професіональним колекторським компаніям. Значний вплив на заповнення Єдиного реєстру боржників мала також автоматична відеофіксації порушень ПДР у червні цього року", – йдеться у повідомленні сервісу.

За даними Опендатабот щомісяця в середньому 30 тисяч українців потрапляє в реєстр боржників через несплачений вчасно штраф за порушення правил дорожнього руху. На сьогодні діє система, коли порушник ПДР, отримавши постанову про порушення, зобов'язаний сплатити зазначений в протоколі штраф протягом 15 днів. За законом, якщо оплата не здійснена вчасно, сума подвоюється. Далі, як зазначають розробники мобільного платіжно-інформаційного сервісу «Штрафи.UA», можуть виникнути інші неприємні санкції. У випадку неправильного паркування, наприклад, авто можуть відправити на штрафмайданчик, і боржнику доведеться сплатити не тільки штраф безпосередньо за скоєне порушення, а й витрати пов'язані, з доставкою та зберіганням на майданчику. А це суттєві суми. В інших випадках (перевищення швидкісного режиму, тощо) справу боржника передають з Нацполіції до Державної виконавчої служби. Тут вже, пиши, пропало. Виконавча служба своєю чергою вносить порушника до реєстру боржників та накладає на неплатника ряд суворих обмежень. Зокрема:

заборону на виїзд з країни;

блокування грошей на рахунках в банках та заборону відкривати нові рахунки

заборону на продаж і купівлю авто та нерухомості;

стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.

Строки спливають, проблеми накопичуються

Досить часто трапляються ситуації, коли штраф оплачений, а водій залишається в неплатниках. «При самостійній оплаті через термінал, банк або інші фінустанови є велика ймовірність припуститися помилки. Людина думає, що штраф оплачений, а "система" – не бачить платежу. В результаті інформацію про наявність боргу передають в Державну виконавчу службу, сума боргу подвоюється і на водія відкривається виконавче провадження», – пише "Сегодня".

За даними сервісу «Штрафи.UA», близько 2000 користувачів програми щомісяця стикаються з блокуванням карткових рахунків та іншими санкціями через оплату штрафів не в установлені законодавством терміни. Причому закрити провадження в Державній виконавчій службі (ДВС) за протермінований штраф за допомогою того ж таки платіжного сервісу для оплати штрафів неможливо – через відсутність інформації про необхідну суму витрат і збору ДВС та реквізити для закриття справи. Доведеться додатково звертатися до виконавчої служби.

Денис Дмитров

"Водії, які мають смартфони з додатком для оплати штрафів ПДР, можуть дізнатися про відкриття виконавчого провадження. Але це тільки інформація про наявність боргу без суми, підстави штрафу, реквізитів», – роз'яснив «Сегодня» засновник «Штрафи.UA» Денис Дмитров. За його словами, щоб дізнатися більше, потрібно йти до відділення виконавчої служби за місцем прописки, шукати в базі свою справу, йти в банк для оплати, потім відзначати погашення у інспектора Нацполіції.

«Процедура тривала, а в період карантину ще і небезпечна для здоров'я, скрізь черги. Можна, звичайно, спробувати зв'язатися з виконавцем і отримати у нього всі реквізити та суми дистанційно. Але судячи з досвіду наших клієнтів, зробити це не так-то просто ", – говорить Денис Дмитров.

На його думку, вирішити проблему може переведення процедури надання даних для оплати виконавчого провадження «в цифру» за допомогою зовнішнього сервісу. Але для цього потрібно, щоб Мін'юст надав доступ до бази даних виконавчої служби (обіцяють зробити це в 2021 році – Авт.). Наприклад, МВС вже надає такий електронний «зовнішній» доступ до реєстру порушень ПДР, тому водії й отримали можливість моментальної оплати штрафів через платіжні сервіси в смартфоні. «А ось прострочені штрафи поки треба погашати по-старому», – каже Денис Дмитров.

Щоб гроші пішли і по дорозі не загубилися

Отже, на сьогодні сплатити штраф за автодорожні порушення можна у будь-якому банку України та інтернеті. Єдина умова – уважне заповнення документів. Один неправильний або пропущений знак в реквізитах рахунків чи інших даних призводить до неприємних наслідків: платіж не проходить, пеня зростає, справа за порушенням передається до виконавчої служби. Насправді проблем уникнути легко. Від порушника вимагається лише вчасно сплатити штраф і перевірити його надходження, щоб не потрапити раптово на «гачок» до державних виконавців.

Якщо ви вже сплатили штраф, але сумніваєтеся, чи правильно заповнили документи, або чи надійшли гроші за вказаною адресою, зверніться в поліцію або до інспектора адмінпрактики ДАІ та перевірте надходження коштів по єдиній базі даних. Для цього візьміть із собою посвідчення особи, постанову про порушення та корінець квитанції про погашення штрафу, щоб у вас було підтвердження факту сплати.

«В цілому, сплата штрафу та перевірка зарахування грошей навіть після створення єдиної бази залишається головним болем для водіїв. Ситуації можуть бути і більш складними. Водій, наприклад, живе в Києві, а постанову виписали йому в Запоріжжі. Він сплатив його в Запоріжжі, прийшов перевірити платіж вже вдома в київську поліцію, а там даних з цієї нагоди «не бачать». Їхати до Запоріжжя ніхто, звичайно, не буде, а номери телефонів та оператори часто недоступні. Здавалося б, для перевірки є сайт Держказначейства України, але там вказані лише реквізити. Тому на сьогодні самим перевіреним варіантом є особистий візит до Управління поліції», – зазначають в сервісі «Штрафи.UA».

Ну, а перевірити себе в реєстрі боржників можна через функціонал сервісу Опендатабот, додавши його в будь-якому месенджері і надіславши боту свій індивідуальний податковий номер.

Звісно, усі наведені рекомендації стосуються тих порушників, хто визнав свою провину. Водії ж, незгодні з покаранням, мають право оскаржити постанову про винесення штрафу в суді. На подання такої скарги вони мають 10 днів. На час, коли справа розглядають у суді, дія “штрафної” постанови тимчасово припиняється, а штрафні санкції не нараховуються. Лише якщо суд відмовляє водію у задоволенні позовних вимог, постанова набуває чинності. І тоді штраф таки доведеться сплатити. Ще й з оплатою бажано не затягувати.

Марина Нечипоренко, Київ