Українці зможуть замовляти або обмінювати водійські права через «Дію»

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє замовляти або обмінювати водійське посвідчення через портал «Дія».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 17 лютого.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, замовлення на обмін або видачу водійського посвідчення тепер можна здійснювати через Єдиний веб-портал електронних послуг «Дія», а саме посвідчення згодом відображатиметься у додатку.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зауважив, що це рішення не скасовує необхідність пред'явити медичну довідку для отримання посвідчення водія. За словами Федорова, таку довідку потрібно буде пред'явити для того, щоб забрати посвідчення.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України підтримала зміни до Закону України «Про дорожній рух». Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку) поліцейському для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою.