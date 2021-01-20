Уряд схвалив зміни до законодавства щодо діяльності МВС та Нацполіції

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону щодо внесення низки змін до деяких законів України щодо діяльності МВС та Національної поліції.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 20 січня.

«Метою законопроєкту є вдосконалення законодавства у сфері діяльності Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції та узгодження між собою положень законодавчих актів, що забезпечить належне нормативно-правове врегулювання діяльності цих органів», - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зокрема, цим законопроєктом планується внесення змін до низки законів, зокрема – «Про господарські товариства», «Про товарну біржу», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність», та інші.

Так, законопроєктом пропонується, щоб у Законі «Про господарські товариства» було визначено, що посадовими особами органів управління товариства не могли бути народні депутати, члени Кабміну, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, нотаріуси, депутати місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній основі, посадовці органів прокуратури, суду СБУ, Нацполіції, а також посадовці органів держвлади та місцевого самоврядування, окрім випадків, коли держслужбовці здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в наглядовій раді товариства або ревізійній комісії товариства.

У Законі «Про товарну біржу» цим проєктом акта пропонується встановити, щоб зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягав розголошенню, і щоб цю інформацію могло бути надано лише на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, НПУ та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством нашої країни.

У Законі «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», серед іншого, пропонується встановити, щоб нерозголошення відомостей про осіб, взятих під захист, могло здійснюватися шляхом накладення тимчасової заборони на видачу третім особам відомостей з єдиних та державних реєстрів про особу, взяту під захист, а також про її близьких родичів, нерухоме та рухоме майно.

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У Законі «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» пропонується встановити, що систему державної санітарно-епідеміологічної служби нашої держави становлять: центральний орган виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення: відповідні установи, заклади, частини і підрозділи центральних органів виконавчої влади, що реалізують держполітику у сферах оборони і військового будівництва, захисту держкордону, виконання кримінальних покарань, МВС, Держуправління справами, СБУ; державні наукові установи санітарно-епідемічного профілю.

А в Законі «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» пропонується прописати, щоб такий адміннагляд здійснювався органами Нацполіції, і щоб поліцейські систематично контролювали поведінку цих осіб, запобігали порушенням ними громадського порядку та прав інших громадян і припиняли їх, і проводили розшук осіб, які уникають такого адміннагляду.

Також у законі про адміннагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, планується визначити, щоб до осіб, за якими встановлений такий адміннагляд, за постановою суду могло бути застосоване частково або у повному обсязі таке обмеження, як реєстрація в органах Нацполіції від 1 до 4 разів на місяць.

У Законі «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» пропонується встановити, щоб постанова суду про направлення на примусове лікування від наркоманії виконувалася органами НПУ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 жовтня уряд погодив законопроєкт щодо надання повноважень з конвоювання поліції.