Третьякова готує законопроєкт щодо контролю виробників медичного канабісу

Голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова готує законопроєкт, який визначить порядок контролю та обліку виробників рослин для передачі їх в подальшу роботу фармацевтам для виготовлення препаратів із медичного канабісу.

Про це йдеться у коментарі Третьякової, який переданий Укрінформу.

«Україна має розробити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це зробили ... Фінляндія, Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Словаччина та інші. При цьому вкрай важливо - врегулювати чіткий порядок контролю та обліку виробників рослин для передачі їх в подальшу роботу фармацевтам та науковцям. Я вже готую окремий законопроєкт, що всебічно регулює це питання, потужно вивчається відповідних міжнародний досвід», - зазначила депутат.

Третьякова також розповіла, що у Верховній Раді зареєстровано чотири законопроєкти, що розроблені народними депутатами з метою законодавчого регулювання обігу конопель.

«Всі вони будуть розглянуті головним комітетом - Комітетом Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у встановлений Законом строк», - зауважила Третьякова.

За словами голови комітету, багато років поспіль громадянське, медичне та наукове співтовариства України намагається законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та багатьох інших важких хвороб.

«Відповідна петиція з вимогою “законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини - захистити конституційні права громадян” ще у 2019 році була підтримана 25 113 підписами», - нагадала Третьякова.

Зокрема, у петиції зазначається, що на сьогодні в Україні понад два мільйони громадян потребують лікування відповідними препаратами. Серед них більше 20 тисяч дітей з фармрезистентними формами епілепсії; сотні тисяч онкохворих; більше ста тисяч паліативних пацієнтів.

Крім того, за словами Третьякової, 2 грудня 2020 року Комісія Організації Об'єднаних Націй з наркотичних засобів ухвалила рішення виключити медичну марихуану та її похідні з найнебезпечнішої у світі категорії наркотиків. З 53 країн-членів 27 проголосували “за” це рішення, включаючи США та ЄС. Таке рішення ООН базувалося на відповідних рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які вона направила в ООН в січні 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, у парламенті зареєстровано чотири законопроєкти щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості.

Ними пропонується створити нормативні умови для законного обігу конопель у визначених законом цілях, зокрема, для їхнього використання в медичній практиці, науково-технічній діяльності та в промисловості. Задля цього автори пропонують внести зміни до низки законодавчих актів.