Постанова про легалізацію медичного канабісу вже в Кабміні, але потрібен закон - експерт

Схвалення постанови про легалізацію медичного канабісу дозволить відпускати в Україні медпрепарати на його основі, але не виробляти їх.

Про це в коментарі Укрінформу розповів голова координаційної ради БО «100% життя» Дмитро Шерембей.

«Відповідна постанова уже готова і нині знаходиться в Кабінеті міністрів. Залишається лише зібрати міністрів і проголосувати», - зазначає Дмитро Шерембей.

Йдеться про включення медпрепаратів на основі канабісу до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що регулюється постановою Кабміну №770. Наявність препаратів на основі канабісу для медичного використання у згаданому переліку дозволяє їх відпускати за червоним рецептом, але не виробляти в Україні.

Тому пацієнтські організації наполягають, що ухвалення постанови не скасовує необхідність прийняття закону.

«Постанова дає можливість отримати коридор часу, в якому стане зрозуміло, що застосування медикаментів працює на користь пацієнтів і лікарів. Але потрібен ширший нормативний документ - закон України, який дасть можливість правильно розвиватися галузі так, як це відбувається в усьому цивілізованому світі», - наголосив Шерембей.

Він додав, що з прийняттям закону фармкомпанії та аграрії отримають нові ринки - не лише для українських споживачів, а й для ЄС, бо виробництво медичного канабісу в Україні буде дешевшим, ніж за кордоном.

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Як повідомляв Укрінформ, у парламенті зареєстровано законопроєкт №4553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості», авторами якого є понад 30 депутатів із різних фракцій.

Законопроєктом пропонується створити нормативні умови для законного обігу конопель у визначених законом цілях, зокрема, для їхнього використання в медичній практиці, науково-технічній діяльності та в промисловості. Задля цього автори пропонують внести зміни до низки законодавчих актів.