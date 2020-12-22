Арахамія вважає, що медичний канабіс можна легалізувати без відповідного закону

Арахамія вважає, що медичний канабіс можна легалізувати без відповідного закону

Укрінформ
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що питання легалізації медичного канабісу наразі можна вирішити без ухвалення відповідного закону, а актами Кабінету Міністрів. 

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Арахамія розповів на пресконференції у вівторок.

"Там уже майже все готове. Ми чекали на зміну міністра ветеранів, у них теж є позиція... Ми вирішили, що можемо без законопроєкту, а актами Кабміну, фактично, розв'язувати це питання. Так званий червоний рецепт існує. Червоний рецепт - це всі ці опіати, вони йдуть за червоним рецептом. Додати просто в список цей всі ліки, які потребують хворі на онкологічні захворювання, а також інші захворювання", - сказав депутат.

Арахамія уточнив, що йдеться про розширення списку таких препаратів медичним канабісом іноземного виробництва і тестування цього протягом трьох-чотирьох місяців.

"Якщо це не викликає, а я вважаю, що це не буде викликати проблем, то тоді вже можемо розглядати в парламенті питання локалізації, тобто виробництва цих ліків на території України, а поки що можуть виконувати цю мету імпортні препарати", - зазначив Арахамія.

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Він додав, що відповідне рішення може бути ухвалене до Нового року або в середині січня.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці 25 жовтня та відповісти на п'ять важливих для кожного питань. Одне з них стосувалося легалізації медичного канабісу. За попередніми даними, схвально відповіли на це питання близько 65% респондентів.

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