Арахамія вважає, що медичний канабіс можна легалізувати без відповідного закону

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що питання легалізації медичного канабісу наразі можна вирішити без ухвалення відповідного закону, а актами Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Арахамія розповів на пресконференції у вівторок.

"Там уже майже все готове. Ми чекали на зміну міністра ветеранів, у них теж є позиція... Ми вирішили, що можемо без законопроєкту, а актами Кабміну, фактично, розв'язувати це питання. Так званий червоний рецепт існує. Червоний рецепт - це всі ці опіати, вони йдуть за червоним рецептом. Додати просто в список цей всі ліки, які потребують хворі на онкологічні захворювання, а також інші захворювання", - сказав депутат.

Арахамія уточнив, що йдеться про розширення списку таких препаратів медичним канабісом іноземного виробництва і тестування цього протягом трьох-чотирьох місяців.

"Якщо це не викликає, а я вважаю, що це не буде викликати проблем, то тоді вже можемо розглядати в парламенті питання локалізації, тобто виробництва цих ліків на території України, а поки що можуть виконувати цю мету імпортні препарати", - зазначив Арахамія.

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Він додав, що відповідне рішення може бути ухвалене до Нового року або в середині січня.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці 25 жовтня та відповісти на п'ять важливих для кожного питань. Одне з них стосувалося легалізації медичного канабісу. За попередніми даними, схвально відповіли на це питання близько 65% респондентів.