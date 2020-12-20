Епіфаній озвучив позицію ПЦУ щодо легалізації марихуани

Митрополит Епіфаній заявив, що Православна церква України вважає можливою легалізацію канабісу лише за умови його використання у медичних цілях.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інтерв'ю предстоятеля ПЦУ на "Радіо Свобода".

За словами Епіфінія, легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку його вживання у медичних цілях.

"Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем'єр-міністром, і з Президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", – сказав Епіфаній.

Нагадаємо: нещодавно стало відомо, що комісія ООН із наркотичних засобів вирішила вилучити медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі.