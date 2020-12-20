Епіфаній озвучив позицію ПЦУ щодо легалізації марихуани

Епіфаній озвучив позицію ПЦУ щодо легалізації марихуани

Укрінформ
Митрополит Епіфаній заявив, що Православна церква України вважає можливою легалізацію канабісу лише за умови його використання у медичних цілях.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інтерв'ю предстоятеля ПЦУ на "Радіо Свобода".

За словами Епіфінія, легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку його вживання у медичних цілях.

"Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем'єр-міністром, і з Президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", – сказав Епіфаній.

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Нагадаємо: нещодавно стало відомо, що комісія ООН із наркотичних засобів вирішила вилучити медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі.

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