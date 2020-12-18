Епіфаній пояснив, чому церкву обурив капелюх на головній ялинці країни

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, чому церква наполягала на тому, щоб на щоб на ялинці на Софійській площі в Києві була встановлена традиційна зірка, а не казковий капелюх.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Перед древньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожного року на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Віфлеємську зірку. Світло миру, яке приходить у світ. А в цьому році суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми як церква вже відреагували тоді, коли побачили, що у суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне, чи хоча би на рівні міста Києва. Цього не було», – сказав Епіфаній.

Він висловив задоволення тим, що "організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили".

«І сьогодні ми будемо бачити, що ялинка буде засвічена, і на ялинці буде все ж таки традиційна зірка, яка символізує Віфлеємське світло», – відзначив предстоятель ПЦУ.

Як повідомлялося, цьогоріч автори концепції святкового оформлення Софійської площі обрали тематикою Різдвяного містечка "Казковий ліс". Верхівку новорічної ялинки прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки.

Проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового.

Згодом із головної ялинки України, встановленої на Софійській площі у Києві, зняли «казковий» капелюх.

Ялинку в Києві відкриють 19 грудня о 19:00.