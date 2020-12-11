Євстратій Зоря розкритикував капелюх на головній ялинці

Цьогорічна концепція оформлення ялинок на Софійській площі у Києві не має жодного стосунку до Різдва Христового, проте не спроможна зменшити його значення.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявив заступник голови Управління у зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря, передає Укрінформ.

"Цьогорічна концепція оформлення свідомо замислена так, щоби якнайменше було асоціацій з Різдвом Христовим. Чи від цього для християн свято буде меншим? Аж ніяк", - наголосив він.

Євстратій Зоря також закликав авторів оздоблення головної новорічної ялинки визнати, що запропонована ними казкова тематика не має жодного стосунку до Різдва.

"Просто чесно визнати: «в час відзначень Різдва Христового ми організовуємо святкування “казкових подій”, які жодного стосунку до Різдва Христового не мають». А не сором‘язливо ховатися за «концептуальність», - зазначив представник УПЦ ПЦУ.

З повідомлень у ЗМІ відомо, що авторами оформлення Софійської площі є компанія Folk Ukraine. Тематику Різдвяного містечка цього року автори концепції визначили як "Казковий ліс".

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У Folk Ukraine пізніше повідомили, що у переддень Святого Миколая чарівний капелюх на головній ялинці замінять зіркою.

Фото: Folk Ukraine