Головна ялинка 2021: на вимогу публіки – з зіркою замість капелюха

Цього року у дискусію навіть втрутився Євстратій Зоря сказавши, що ялинка з чарівним капелюхом не має стосунку до Різдва

До нового року лишилося 20 днів і головна ялинка країни вже стоїть прикрашеною в очікуванні гостей на Софіївській площі. Цьогоріч організатори свята обрали тематику «Казковий ліс», щоб відволіктися від ковідних часів, адже кожен із нас чекає на здійснення мрій та сподівається стати свідком справжнього дива. Офіційне відкриття локації відбудеться за традицією у день Святого Миколая, але перші фотографії святкової ялинки уже наробили галасу, оскільки її верхівку замість традиційної «вифлеємської» зірки прикрасив відьмацький капелюх.

Перші фотографії святкової ялинки уже наробили галасу

Відтак Укрінформ дізнавався детальніше про реакцію публіки, задум організаторів і те, як прикрасити ялинку вдома.

Капелюх як з фільму про Гаррі Поттера широкій публіці не до смаку

Столична ялинка вперше за останні кілька років буде штучною і висотою сягатиме 31 метра. Її основу оздобили величезним пнем з віконцями, що випромінюватимуть світло, а поруч виднітимуться фігурки казкових героїв – ельфів та лісових жителів. Але увагу привернув саме капелюх. Фейсбук-спільнота одразу ж вибухнула саркастичною критикою, мовляв, який рік – така і ялинка або ж що цьогорічна ялинка – викапана Йолка. При цьому частина користувачів зауважила, що мерехтливий капелюх на верхівці ялинки ну дуже нагадує розподільчий капелюх із екранізації роману про Гаррі Поттера. Цей капелюх був вмінням розпізнавати риси характеру, зважувати всі «за» і «проти», і направляти учня на той факультет, де його характер розкриється повною мірою. Але як влучно написала журналістка, політтехнологиня і директорка школи леді проєкту «Від пацанки до панянки» Тетяна Мокріді, зрозуміти, який зв’язок цей капелюх мав із загальним оформленням ялинки, складно.

«Головна ялинка України має бути прикладом неперевершеного смаку. Це символ і комунікація зі світом. Коли на маківці ялинки з‘явився капелюх, мене це заінтригувало. Було дуже цікаво, як декоратори збираються поєднати чарівний сортувальний капелюх Гогвортсу з «Гаррі Поттера» зі стародавньою Софією. Але вся магія миттєво зникла, коли на гілках ялинки поселилися якісь шалені недобрі білки. Білки, горішки і шишки зовсім не туляться до магії Джоан Роулінг. Кого, куди і що збираються розподіляти під капелюхом у Києві? Вся ж справа в капелюсі! Чи не так?»

Вся ж справа в капелюсі!

Інтрига і обговорення довколо ялинкового капелюха видалися такими, що засновнику Folk Ukraine (організатор святкувань) Ігорю Добруцькому довелося окремо пояснити творчий задум. У коментарі Радіо Свобода він розповів, що капелюх, встановлений на ялинку на Софійській площі у Києві, символізує казку і є немов оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево. «Це вперше ми зробили для дітей щось. Завжди дорослі люди змагались своїми смаками, як зробити цікаву головну ялинку – і робили її в електроніці. Всі забули класику, традиції: на ялинці завжди були лісові герої, шишки, жолуді, грибочки. Зараз у цей тяжкий час якраз потрібна казка. Тому що з цим COVID-19 всі дуже перестрашені, а хочеться чогось щасливого і веселого», – сказав Добруцький. А критику пояснив загальною напругою через ситуацію з пандемією.

Але чи не вперше в історії у новорічну дискусію навіть втрутився церковний представник. Заступник голови Управління у зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря написав, що цьогорічна концепція оформлення ялинок на Софійській площі у Києві не має жодного стосунку до Різдва Христового, проте не спроможна зменшити його значення. "Цьогорічна концепція оформлення свідомо замислена так, щоби якнайменше було асоціацій з Різдвом Христовим. Чи від цього для християн свято буде меншим? Аж ніяк", – наголосив він.

І врешті організатори під тиском суспільної думки були вимушені визнати: від капелюха доведеться відмовитися і прикрасити верхівку ялинки зіркою. «Друзі, не хвилюйтеся, в переддень Святого Миколая зірка змінить чарівний капелюх на головній ялинці!» – повідомили у Folk Ukraine.

Що з ялинкового декору в тренді у 2021 році?

З прикрас обійтися сяючою гірляндою

Як же прикрасити домашню ялинку елегантно цього року, аби не сталося такого непорозуміння, як із головною, дизайнери традиційно відповідають: не одягайте на неї усі прикраси одразу, які маєте вдома. Продумайте, у якій кольоровій гамі і якому стилі її уявляєте і від цього відштовхуйтеся. Але однозначним трендом цього року є екологічність – тобто максимальне уникнення використання пластику і штучних матеріалів на користь природних. Шишки, ягоди, дерев’яні і текстильні прикраси, свічки – словом усе, що несе мінімальну шкоду довкіллю. Любителям мінімалізму дизайнери взагалі радять спробувати обійтися лише сяючою гірляндою – головне для такого задуму знайти пишну ялинку красивої форми.

А от тим, хто не готовий відмовитися від традиційних прикрас астрологи радять обирати прикраси в кольоровій гамі Білого Металевого Бика – сріблястого, білого, сірого, бежевого. Дуже вдало у таких кольорах виглядатиме скандинавський стиль – він створює затишок завдяки використанню природних текстур і відтінків.

Скандинавський стиль створює затишок

До речі, інститут кольору Pantone представив одразу два головні кольори 2021 року: насичений жовтий та сірий. Поєднання двох кольорів символізує силу та надію, міць та позитивний настрій, яких бракує людям під час пандемії. Тому в декорі ялинки можна надихатися саме таким поєднанням і ділитися трендовими фото у соцмережах.

Юлія Горбань, Київ