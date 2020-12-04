Як зустрічати рік Білого Бика

За китайським календарем, наступний рік - Рік Металевого Білого Бика - сумлінного трударя та сім'янина, порядного, терплячого, надійного, сильного

Металевий Білий Бик полюбляє білий колір одягу, усі відтінки сірого, сріблястий, бежевий, слонової кістки, вершковий, топленого молока. На новорічному столі не повинно бути страв з яловичини - готуйте птицю, Алкоголю Бик не любить, натомість схвально ставиться до всього молочного. Не забудьте також прикрасити оселю снопом пророщенного вівса.

Цей рік, як ніякий інший, радять зустрічати саме в родинному колі.

За матеріалами ЗМІ