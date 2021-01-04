Раді пропонують дозволити купівлю канабісу за рецептом лікаря

У Верховній Раді пропонують врегулювати обіг конопель у медичних, науково-технічних цілях та для промисловості і дозволити пацієнтам купувати канабіс за рецептом лікаря.

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт №4553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості», авторами якого є понад 30 депутатів із різних фракцій, зареєстровано у парламенті.

Законопроєктом пропонується створити нормативні умови для законного обігу конопель у визначених законом цілях, зокрема, для їх використання в медичній практиці, науково-технічній діяльності та в промисловості. Задля цього автори пропонують внести зміни до низки законодавчих актів.

Проєктом визначаються вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом конопель, а також врегульовано розподіл функцій і повноважень контролюючих органів, які забезпечують боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, стосовно контролю за використанням конопель в цілях, визначених законом.

Встановлюється, що обіг конопель дозволяється за умови забезпечення контролю на усіх етапах.

Крім цього, автори пропонують внести зміни до статті 27 закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та передбачити, що «придбання фізичною особою за медичними показаннями наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць І, II і III Переліку, а також лікарських конопель та (або) препаратів, виготовлених із рослин роду коноплі (Cannabis) (за умови, що вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі препаратів перевищує відсоток, встановлений цим Законом для промислових конопель), здійснюється лише за рецептом лікаря».

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Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня 2020 року партія «Слуга народу» оприлюднила результати загальноукраїнського опитування «5 питань від Президента». Згідно з цими даними, легалізацію використання конопель в медичних цілях підтримали майже 65% опитаних.

Член комітету з питань охорони здоров’я Лана Булах 28 жовтня поінформувала, що комітет розглядає три законопроєкти стосовно легалізації використання канабісу в медичних цілях.