Раді пропонують дозволити купівлю канабісу за рецептом лікаря
Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт №4553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості», авторами якого є понад 30 депутатів із різних фракцій, зареєстровано у парламенті.
Законопроєктом пропонується створити нормативні умови для законного обігу конопель у визначених законом цілях, зокрема, для їх використання в медичній практиці, науково-технічній діяльності та в промисловості. Задля цього автори пропонують внести зміни до низки законодавчих актів.
Проєктом визначаються вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом конопель, а також врегульовано розподіл функцій і повноважень контролюючих органів, які забезпечують боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, стосовно контролю за використанням конопель в цілях, визначених законом.
Встановлюється, що обіг конопель дозволяється за умови забезпечення контролю на усіх етапах.
Крім цього, автори пропонують внести зміни до статті 27 закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та передбачити, що «придбання фізичною особою за медичними показаннями наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць І, II і III Переліку, а також лікарських конопель та (або) препаратів, виготовлених із рослин роду коноплі (Cannabis) (за умови, що вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі препаратів перевищує відсоток, встановлений цим Законом для промислових конопель), здійснюється лише за рецептом лікаря».
Як повідомляв Укрінформ, 26 жовтня 2020 року партія «Слуга народу» оприлюднила результати загальноукраїнського опитування «5 питань від Президента». Згідно з цими даними, легалізацію використання конопель в медичних цілях підтримали майже 65% опитаних.
Член комітету з питань охорони здоров’я Лана Булах 28 жовтня поінформувала, що комітет розглядає три законопроєкти стосовно легалізації використання канабісу в медичних цілях.